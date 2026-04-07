ราคากำมะถันจีนพุ่งสูงขึ้น: ความท้าทายด้านอุปทานและความไม่แน่นอนในตลาดโลก

ราคากำมะถันในประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนมีนาคม โดยได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านอุปทานและความผันผวนของตลาดโลก การเพิ่มขึ้นของราคานี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทต่างๆ เผชิญอยู่ รวมถึงการพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลาง และผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก
ราคา ของ กำมะถัน ในประเทศ จีน ซึ่งรวมถึงต้นทุนและค่าขนส่ง ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก S&P Global Platts ระบุว่า ราคา เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย ราคา ณ วันที่ 26 มีนาคม อยู่ที่ 621 ดอลลาร์ต่อตัน การเพิ่มขึ้นของ ราคา นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้าน อุปทาน ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด กำมะถัน ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในปัจจุบัน Pan Yuya หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านวัตถุดิบ กำมะถัน และฟอสเฟตที่ S&P
Global Energy และ Isaac Zhao นักวิเคราะห์หลักอาวุโส ด้านปุ๋ยของจีน ได้กล่าวในบันทึกย่อเมื่อวันที่ 20 มีนาคมว่า การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลา 2-3 เดือนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาอุปทานอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าขนส่งและการประกันภัยยังคงอยู่ในระดับสูง และสินค้าที่มีต้นกำเนิดในตะวันออกกลางกลายเป็นเรื่องยากในการดำเนินการ ปัจจัยเหล่านี้ได้สร้างความกังวลให้กับผู้เล่นในตลาด และส่งผลกระทบต่อราคาอย่างต่อเนื่อง\สถานการณ์ในปัจจุบันถูกซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศจีนพึ่งพาการนำเข้ากำมะถันในปริมาณมาก โดยนักวิเคราะห์ของ S&P กล่าวว่าประมาณ 56% ของการนำเข้ากำมะถันของจีนมาจากตะวันออกกลางในปี 2568 สถานการณ์นี้ทำให้ตลาดจีนมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อความผันผวนของอุปทานที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ในภูมิภาค Christopher Ecclestone หัวหน้าและนักยุทธศาสตร์การขุดของ Hallgarten & Company ชี้ให้เห็นว่า การขาดแคลนที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านถือเป็นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานครั้งล่าสุดที่เขย่าตลาดโลก ตลาดต้องเผชิญกับแรงกระแทกที่คล้ายกันจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2565 และการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เหตุการณ์เหล่านี้ได้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ดำเนินมาตรการเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น การมองหาแหล่งกำมะถันทางเลือก และการเพิ่มปริมาณการกักตุนในประเทศเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ประเทศต่างๆ เช่น จีน ได้เริ่มพิจารณาและเพิ่มแผนการกักตุนสินค้าเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอุปทานในระยะยาว\การเพิ่มขึ้นของราคาและการขาดแคลนกำมะถันมีผลกระทบที่กว้างขวางต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้กำมะถันเป็นวัตถุดิบ รวมถึงอุตสาหกรรมปุ๋ย ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของกำมะถัน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมยาง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในที่สุด และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยรวม ภาวะตลาดปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภา
