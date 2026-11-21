ราคาทองร่วงหนัก ขอนแก่นคึกคักนักลงทุนหอบเงินล้านซุกทองแท่งรอดรวย
ราคาทองคำแท่งในขอนแก่นร่วงต่ำแตะบาทละ 56,950 บาท ส่งผลให้ชาวขอนแก่นแห่ลงทุนซุกทองแท่งพร้อมคาดการณ์แนวโน้มราคาในปี 2569
สถานการณ์ตลาดทองคำในจังหวัด ขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อวัน 21 พฤศจิกายน 2569 โดยราคาทองคำแท่งมีการปรับลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อ-ขายของประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น มีการบันทึกสถิติที่น่าสนใจเมื่อมีประชาชนรายหนึ่งตัดสินใจนำเงินสดสะสมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เดินทางเข้าสู่ ห้างทองอุเทน เพื่อเข้าซื้อทองคำแท่งจำนวนมหาศาล การตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่เป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนในการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา โดยผู้ซื้อระบุว่ามองว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการสะสมสินทรัพย์ปลอดภัย
ราคาทองร่วงแรง นักลงทุนขอนแก่นซุกทอง 2 ล้าน
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันดังกล่าวมีการบันทึกตัวเลขที่ชัดเจนมาก โดยราคาทองคำแท่งในท้องตลาดขอนแก่นมีราคาซื้อขายรับซื้อที่บาทละ 56,950 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 57,150 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณมีราคาซื้อขายรับซื้อที่บาทละ 55,800 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 57,950 บาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่มีต่อตลาดทองคำโลก ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตื่นตัวและเข้ามาสอบถามข้อมูลอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจเปลี่ยนรูปการออมจากเงินฝากหรือทรัพย์สินอื่น ๆ มาเป็นการถือครองทองคำแทน เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาวAlso readเขตเลือกตั้งที่ 10 ดอนเมือง เช็กพิกัดกาเบอร์เลือกตั้ง 69 ดูที่นี่
สาเหตุทองร่วง เงินดอลลาร์แข็งค่าและดอกเบี้ยสหรัฐ
เหตุผลหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในครั้งนี้อ้างอิงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ เจ้าของห้างทองอุเทน ได้อธิบายถึงกลไกดังกล่าวไว้ชัดเจนว่า สาเหตุสำคัญมาจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้สินทรัพย์อื่นๆ อย่างทองคำสูญเสียความน่าสนใจลง ขณะเดียวกัน นโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำโลกให้ร่วงลงอย่างรุนแรง เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง นักลงทุนมัก предпочถือนำเงินไปลงในสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนแน่นอนอย่างพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝาก มากกว่าการถือทองคำที่ไม่มีดอกผล
นอกจากนี้ ความผันผวนในระยะสั้นก็มีความรุนแรงมาก โดยนายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ รายงานว่าราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 80 ครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิด การเทขายออกของนักลงทุนทั่วโลกเป็นปัจจัยเสริมที่เร่งให้ราคาทองคำโลกร่วงลงอย่างรวดเร็ว จนบางช่วงมีการปรับลดราคาอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ล่วงหน้าระบุว่า หากราคาทองคำโลกปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 3,500 เหรียญต่ออนซ์ ราคาทองในไทยอาจมีโอกาสปรับลดลงไปอีก
แนวโน้มราคาทองปีหน้าและข้อแนะนำสำหรับนักลงทุน
สำหรับผู้ที่มีแผนจะเข้าซื้อทองคำเพื่อเก็บไว้ลงทุนหรือเป็นมรดกตกทอด นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ ให้มุมมองว่า ช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีในการสะสมทอง แต่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก การซื้อทองเก็บเพื่อเก็งกำไรจำนวนมากโดยกู้ยืมเงินมาซื้อนั้นเป็นความเสี่ยงที่ไม่แนะนำอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดทองคำในปัจจุบันมีการขึ้นและลงของราคาในระยะเวลาอันสั้น ทำให้หากนักลงทุนมีความผันผวนของกระแสเงินสด อาจไม่สามารถทนต่อการดิ่งลงของราคาได้และนำไปสู่ปัญหาหนี้สิน
สำหรับแนวโน้มในอนาคต นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ คาดการณ์ว่าราคาทองอาจมีการปรับลดลงเพิ่มเติมในระยะสั้นนี้ ก่อนจะกลับตัวขึ้นมาปรับราคาสูงขึ้นในปีหน้า 2569 การเฝ้าระวังจุดเปิดตลาดในวันจันทร์จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญ หากพบว่าราคาทองคำโลกไม่ดิ่งต่ำกว่า 3,500 เหรียญต่ออนซ์ ตลาดอาจเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ขณะเดียวกันหากปัจจัยลบยังคงอยู่ ราคาทองอาจดิ่งลงต่อไปได้อีก จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ไม่ควรตื่นตระหนกหรือตามข่าวลือ แต่ควรดูข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน
ภาพรวมของตลาดทองในจังหวัดขอนแก่นในวันนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความระมัดระวังในการลงทุน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การมีข้อมูลราคาที่ชัดเจนและการเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้ง คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวการถือทองยังคงถูกมองว่าเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ดี แต่การเข้าซื้อในจังหวะที่เหมาะสมและใช้เงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ใช้จำเป็น เป็นกลยุทธ์ที่ควรยึดถือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนอย่างแท้จริง
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