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ราคาทองคำผันผวนในกรอบ狭小 รอทิศทางเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์而 Silver ได้รับแรงสนับสนุนจากอุตสาหกรรม AI

การเงิน การลงทุน News

ราคาทองคำผันผวนในกรอบ狭小 รอทิศทางเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์而 Silver ได้รับแรงสนับสนุนจากอุตสาหกรรม AI
ราคาทองทองคำSilver
📆6/13/2026 10:25 AM
📰PostToday
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📊News: 66% · Publisher: 51%

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ silver ในเดือนมิถุนายน 2569 แสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมภายใต้แรงกดดันจากดอกเบี้ยสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ silver ได้รับการสนับสนุนจากกระแสการลงทุนในzeum AI และ electification การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ

ในช่วงเวลาคیoriちゃん silver ม despite ความผันผวนสูง แต่ปรับตัวขึ้นได้จากแรงสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและกระแส การลงทุน ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ราคาทอง คำปรับตัวลดลงราว 2.1% เทียบกับเดือนก่อน และยังต่ำกว่าจุดสูงสุดช่วงต้นปีประมาณ 13-15% โดยแรงกดดันหลักมาจากความกังวล เงินเฟ้อ ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ภายใต้ความไม่แน่นอนทาง ภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดคาดการณ์การลด ดอกเบี้ย และให้น้ำหนักกับภาวะ ดอกเบี้ย สูงต่อเนื่องมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจึงกดดัน ราคาทอง คำอย่างต่อเนื่อง ราคาทอง คำเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,450-4,770 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และยังอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมทางเทคนิค ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังรอปัจจัยชี้นำใหม่ นักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยง เงินเฟ้อ กับความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะมีสัญญาณบวกจากแนวโน้มการเจรจา แต่สถานการณ์ยังเปราะ fragile ทำให้การฟื้นตัวของ ราคาทอง คำยังไม่แข็งแรง ในด้านพฤติกรรม การลงทุน สถานะการถือครองในตลาดฟิวเจอร์สและเงินลงทุนในกองทุน ETF ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าตลาดยังอยู่ในช่วงสร้างฐานมากกว่าการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แม้ว Japon ระยะสั้นยังผันผวน แต่แรงสนับสนุนเชิงโครงสร้างยังมาจากการเข้าซื้อ ทองคำ ของ ธนาคารกลาง ทั่วโลก โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 มียอดซื้อสุทธิ 244 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนบทบาทของ ทองคำ ในฐานะสินทรัพย์สำรอง ขณะที่จีนยังคงซื้อสะสมต่อเนื่อง ซึ่งช่วยพยุงอุปสงค์ในระยะยาว การปรับขึ้นภาษีนำเข้า ทองคำ และ Silver จาก 6% เป็น 15% ของอินเดีย มีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันต่อค่าเงินและดุลการค้า มาตรการดังกล่าวกดดันอุปสงค์ระยะสั้นจากต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น Silver ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 3.

2% เทียบเดือนก่อน แม้มีความผันผวนสูง โดยได้รับแรงหนุนจากบทบาทในภาคอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหลักของอุปสงค์โลก โครงสร้างอุปสงค์กำลังเปลี่ยนจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ไปสู่การใช้งานใน Data Center โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และยานยนต์ไฟฟ้า แม้อุปสงค์จาก Solar มีแนวโน้มชะลอลงจากการลดการใช้ Silver ต่อหน่วยและการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน แต่กระแสการลงทุนใน AI และ Electrification เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนราคาและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประเมินว่าราคาทองคำในระยะสั้นยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว โดยขึ้นอยู่กับทิศทางเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก หากสามารถปรับขึ้นทะลุกรอบด้านบนได้จะเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มระยะถัดไป ในขณะที่ Silver มีแนวโน้มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากธีมการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะ AI และการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ที่มา : บทวิเคราะห์ Cross Asset Strategy ฉบับเดือนมิถุนายน 256

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ราคาทอง ทองคำ Silver 甜品 AI การลงทุน เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ธนาคารกลาง ภูมิรัฐศาสตร์ Bond ETF Data Center ยานยนต์ไฟฟ้า

 

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