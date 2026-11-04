ราคาน้ำมันดิบโลกปรับลดจากสัญญาณสันติภาพตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครน
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับตัวลดลงเนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงอิหร่าน-สหรัฐฯ และรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานไทยที่ต้องติดตามกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด
ตลาดน้ำมันดิบโลกเผชิญแรงกดดันให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 หลังได้รับสัญญาณบวกจากความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาสันติภาพบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่าง รัสเซีย กับ ยูเครน นักลงทุนเริ่มประเมินว่าอุปทานน้ำมันในตลาดอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทิศทางราคาซื้อขายสัญญาน้ำมันทั่วโลก
รายละเอียดการปิดตลาดและปัจจัยกดดันราคา
ข้อมูลการปิดตลาดระบุว่า สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สำหรับส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลง 37 เซนต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ปิดที่ระดับ 96.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) สำหรับส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 1.17 ดอลลาร์ หรือร้อยละ 1.12 ปิดที่ 103.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจัยหลักที่กดดันราคาน้ำมันมาจากความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลาง โดยกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ล่าสุดคณะผู้แทนกาตาร์ได้เดินทางไปยังกรุงเตหะรานเพื่อผลักดันข้อตกลง แม้ฝ่ายอิหร่านระบุว่ายังไม่มีการสรุปเป็นข้อตกลงทางการก็ตาม ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังไม่ยืนยันแผนปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมแต่ระบุว่าการบรรลุข้อตกลงมีความเป็นไปได้Also readน้ำท่วมซ้ำซากถนนสุขุมวิทสัตหีบ 30 นาทีจม 4 เลน
บทบาทของกาตาร์และสถานการณ์ геopolitics
ความเคลื่อนไหวทางการทูตมีบทบาทสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะความพยายามของกาตาร์ในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาค ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้แทนรัสเซียและยูเครนที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 พฤศจิกายน เพื่อหารือแนวทางยุติสงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2565 หากการเจรจาประสบความสำเร็จ อาจเปิดโอกาสให้รัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย กลับมาส่งออกน้ำมันได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องปริมาณอุปทานในตลาดโลก
ความเสี่ยงด้านอุปทานและการโจมตีทางทหาร
แม้มีความหวังจากกระบวนการสันติภาพ แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่หลังรายงานข่าวว่ากองทัพสหรัฐฯ โจมตีเกาะเกชม์ (Qeshm Island) ของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้เพื่อป้องกันการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีนี้เป็นการกระทำในวงจำกัด ไม่ใช่สัญญาณของการทำสงครามครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ในยูเครนยังตึงเครียดจากรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนหลายร้อยลำโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของยูเครน
มุมมองนักวิเคราะห์และสต็อกน้ำมัน EIA
นักวิเคราะห์จาก ING ประเมินว่าแม้ความคืบหน้าทางการทูตจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน แต่ยังไม่เร็วเกินไปที่จะสรุปว่าความเสี่ยงจากความขัดแย้งได้ผ่านพ้นแล้ว ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) โดยคาดการณ์ว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาในตลาดโลก การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนการซื้อขายในปัจจุบัน
ผลกระทบต่อราคาขายปลีกและกองทุนน้ำมันไทย
สำหรับประเทศไทย การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบโลกถือเป็นปัจจัยบวกต่อต้นทุนการนำเข้า แต่ยังต้องติดตามว่าราคาหน้าปั๊มจะตอบสนองมากน้อยเพียงใด เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน ภาษี และกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องหลังเผชิญภาระการชดเชยราคาพลังงานมาโดยตลอด รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งหาแนวทางลดภาระทั้งการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและมาตรการด้านภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพ
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