ราคาน้ำมันพุ่งกระทบแผนภาษีรีพับลิกัน คะแนนนิยมทรัมป์ต่ำสุด

ราคาน้ำมันในสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นอาจทำให้แผนลดภาษีของพรรครีพับลิกันเป็นไปได้ยาก ขณะที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงสู่ระดับต่ำสุด และเกิดความกังวลเกี่ยวกับอารมณ์ของเขา
สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ใน สหรัฐอเมริกา ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังสร้างความท้าทายอย่างมากต่ออนาคตของ นโยบายภาษี ใหม่ของ พรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่พรรคให้ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้น โดย ราคาน้ำมัน เฉลี่ยทั่วประเทศในขณะนี้อยู่ที่เกือบ 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ นโยบายภาษี นี้ถือเป็นร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีและการใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่พรรคริพับลิกันตั้งใจจะดำเนินการในช่วงสมัยที่สองของ ประธานาธิบดีทรัมป์ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดภาษีและปรับโครงสร้างงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ ราคาน้ำมัน อาจทำให้แผนการดังกล่าวเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากจะส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้ลดลง และอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ ราคาน้ำมัน นี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจากรอยเตอร์-อิปซอส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศของ ประธานาธิบดีทรัมป์ เพียง 36% ซึ่งถือเป็น คะแนนนิยม ที่ต่ำที่สุดในการบริหารประเทศเทอมที่สองของเขา สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในหลายด้าน นอกจากนี้ ยังมีชาวอเมริกันจำนวนมาก รวมทั้งสมาชิก พรรครีพับลิกัน บางส่วน เริ่มแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอารมณ์และความสามารถในการตัดสินใจของ ประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีอายุ 79 ปีแล้ว โดยความวิตกกังวลนี้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ ประธานาธิบดีทรัมป์ แสดงอารมณ์รุนแรงออกมาหลายครั้งติดต่อกัน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของเขาในการดำรงตำแหน่งต่อไป ความกังวลเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ พรรครีพับลิกัน ในการรักษาฐานเสียงของตนเอง และอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ นักกลยุทธ์ทางการเมืองในแวดวงผู้สนับสนุน ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ พรรครีพับลิกัน ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารกับประชาชน โดยเน้นย้ำว่าพรรคไม่ควรปล่อยให้พรรคเดโมแครตใช้ การเลือกตั้ง ท้องถิ่นเป็นเวทีในการโจมตี ประธานาธิบดีทรัมป์ และกล่าวหาว่า พรรครีพับลิกัน เป็นเพียงหุ่นเชิดของเขา นักกลยุทธ์คนดังกล่าวระบุว่า พรรครีพับลิกัน จำเป็นต้องก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่าทำไมพรรคจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความท้าทายทางการเมืองเหล่านี้ ยังมีความเชื่อมั่นว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังคงเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นจำนวนมาก เคิร์สเตน เพลส์ เลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนระดับชาติของคณะกรรมการพรรคริพับลิกัน กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมใน การเลือกตั้ง กลางเทอม และผู้สมัครของ พรรครีพับลิกัน ต่างก็ต้องการการรับรองจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ยังคงมีอยู่ของ ประธานาธิบดีทรัมป์ ต่อพรรคริพับลิกั.
สถานการณ์ราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังสร้างความท้าทายอย่างมากต่ออนาคตของนโยบายภาษีใหม่ของพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่พรรคให้ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้น โดยราคาน้ำมันเฉลี่ยทั่วประเทศในขณะนี้อยู่ที่เกือบ 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ นโยบายภาษีนี้ถือเป็นร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีและการใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่พรรคริพับลิกันตั้งใจจะดำเนินการในช่วงสมัยที่สองของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดภาษีและปรับโครงสร้างงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้แผนการดังกล่าวเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากจะส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้ลดลง และอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจากรอยเตอร์-อิปซอส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์เพียง 36% ซึ่งถือเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดในการบริหารประเทศเทอมที่สองของเขา สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในหลายด้าน นอกจากนี้ ยังมีชาวอเมริกันจำนวนมาก รวมทั้งสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วน เริ่มแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอารมณ์และความสามารถในการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีอายุ 79 ปีแล้ว โดยความวิตกกังวลนี้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงอารมณ์รุนแรงออกมาหลายครั้งติดต่อกัน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของเขาในการดำรงตำแหน่งต่อไป ความกังวลเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของพรรครีพับลิกันในการรักษาฐานเสียงของตนเอง และอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ นักกลยุทธ์ทางการเมืองในแวดวงผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารกับประชาชน โดยเน้นย้ำว่าพรรคไม่ควรปล่อยให้พรรคเดโมแครตใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเวทีในการโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ และกล่าวหาว่าพรรครีพับลิกันเป็นเพียงหุ่นเชิดของเขา นักกลยุทธ์คนดังกล่าวระบุว่าพรรครีพับลิกันจำเป็นต้องก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่าทำไมพรรคจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความท้าทายทางการเมืองเหล่านี้ ยังมีความเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นจำนวนมาก เคิร์สเตน เพลส์ เลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนระดับชาติของคณะกรรมการพรรคริพับลิกัน กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในการเลือกตั้งกลางเทอม และผู้สมัครของพรรครีพับลิกันต่างก็ต้องการการรับรองจากประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ยังคงมีอยู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อพรรคริพับลิกั
