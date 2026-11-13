ราคาข้าวโพดและสุกรปรับทิศทาง สวนทางกากถั่วเหลืองที่ดิ่งลง
ราคาข้าวโพดปิดตลาดลดลงต่อเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ขณะที่ราคากากถั่วเหลืองและสุกรปรับฐานและสูงขึ้นตามลำดับ สะท้อนความผันผวนของตลาดปศุสัตว์ในเดือนพฤศจิกายน
สัญญา ข้าวโพด ส่งมอบเดือนธันวาคม ปี 2569 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีราคาปิดอยู่ที่ 4.4250 ดอลลาร์ต่อบุชเชล หรือลดลง 5.50 เซนต์ คิดเป็นร้อยละ -1.23 การปรับลดราคาในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากยอดส่งออกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ส่งผลให้ธัญพืชจากสหรัฐอเมริกามีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในตลาดโลก
ราคาข้าวโพดและกากถั่วเหลืองปรับฐาน
ตลาดธัญพืชและโปรตีนสัตว์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยราคาข้าวโพดในไทยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะทรงตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคากากถั่วเหลืองกลับปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดโลก จากการผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกาที่คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ทำให้อุปทานมีปริมาณมากAlso readลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนหลัง ได้คบค้าผู้มีอิทธิพล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหัน
ด้านโรงงานสกัดน้ำมันพืชสะท้อนให้เห็นการปรับราคาชัดเจน โดยบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ปรับราคากากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าแบบดีฮัลซอยล์มิลลิ่ง หน้าโรงงาน ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.85 บาท เหลือ 17.15 บาท การปรับตัวลงนี้สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างอุปทานที่เพียงพอและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
ตลาดปลาป่นทรงตัวระดับสูง
ตลาดปลาป่นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทรงตัว ขณะที่ตลาดโลกจับตามองการสำรวจปริมาณปลาของประเทศเปรูเพื่อนำข้อมูลมากำหนดโควตาการจับปลา สำหรับตลาดผู้บริโภคในจีนราคาปลาป่นยังคงทรงตัวในระดับสูงท่ามกลางสต็อกสินค้าที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคามีความมั่นคง
ภายในประเทศไทย ราคาปลาป่นยังคงนิ่งสนิท โดยแบ่งราคาตามเกรดและคุณภาพโปรตีน โดยปลาป่นเกรดกุ้งมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดโปรตีนสูงกว่า 60 บาท มีราคาอยู่ที่ 57.70 บาท และเกรดโปรตีนต่ำกว่า 60 บาท อยู่ที่ 52.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 54.20 บาท และชนิดโปรตีน 56-60 เปอร์เซ็นต์ ยืนอยู่ที่ 51.70 บาท คาดว่าแนวโน้มจะทรงตัวต่อไปในสัปดาห์หน้าท่าเรือกรุงเทพฯ
ราคาข้าวสารและอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น
ข้าวสารคุณภาพระดับกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 ปรับขึ้นจากตันละ 505 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 516 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ปลายข้าว เอ วัน เลิศ ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 432 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 434 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวในระยะถัดไป ส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
สุกรและไก่ไข่ตรึงราคาพยุงเกษตรกร
ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อพยุงราคาให้เกษตรกรรายย่อยสามารถยืนเหนือต้นทุนได้ หลังต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสมและเผชิญกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่พุ่งสูง โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทะลุเพดาน ตามรายงานของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 (สัปดาห์ที่ 46/2569) โดยภาคตะวันออกอยู่ที่ 72-74 บาทต่อกิโลกรัม ภาคอีสานปรับฐานขึ้น 2 บาท มาอยู่ที่ 72 บาท ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ขยับขึ้นพื้นที่ละ 2 บาท ขณะที่ภาคตะวันตกยังยืนยันราคาเดิม และลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัม อยู่ที่ตัวละ 1,900 บาท บวกลบ 68 บาท
ส่วนไก่เนื้อและไข่ยังคงมีเสถียรภาพสูง โดยอ้างอิงจากกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เกษตรกรขายไก่เนื้อได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42 บาท ส่วนลูกไก่เนื้ออยู่ที่ตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ยังคงตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรไว้ที่ฟองละ 4.00 บาท เพื่อรักษาสมดุลตลาดและกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องในระยะสั้น
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy