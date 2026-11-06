ราคาข้าวโพด ถั่วเหลือง และปลาป่นปรับตัว ตามภาวะตลาดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
ราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองในตลาดชิคาโกปรับลง ขณะที่ราคาปลาป่น ข้าว และสุกรในไทยมีความเคลื่อนไหว ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์รายงานภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตรในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมทั้งตลาดล่วงหน้าที่นครชิคาโก (CBOT) ตลาด ปลาป่น ข้าว และกาก ถั่วเหลือง ในประเทศไทย รวมถึง ราคาสุกร และสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูลชุดนี้สะท้อนว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลกและในประเทศกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ชุดนี้มาจากหลายหน่วยงาน ได้แต่ อินโฟเควสท์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และกลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยแต่ละหน่วยงานรายงานราคาในช่วงเวลาและมาตรฐานที่แตกต่างกันAlso readกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้า Sandbox ข้าวและมันสำปะหลัง เชื่อม Big Data เกษตรแม่นยำ
ราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองในตลาดชิคาโกปรับลง
สัญญาข้าวโพดในตลาดชิคาโก (CBOT) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เมื่อวันพุธ (4 ก.ย.) หลังนักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดลงสู่ระดับ 1.5962 หมื่นล้านบุชเชล จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนต.ค. ที่ 1.6034 หมื่นล้านบุชเชล
แม้ประมาณการจะปรับลง แต่ผลผลิตข้าวโพดดังกล่าวยังคงเป็นปริมาณสูงสุดอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ รองจากผลผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของปีที่แล้ว ทำให้ตลาดยังมีอุปทานค่อนข้างเพียงพอ
ด้านสัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2569 ลดลง 14.00 เซนต์ หรือ -1.16% ปิดที่ 11.8825 ดอลลาร์ต่อบุชเชล เป็นการร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. โดยได้รับแรงกดดันจากผลผลิตจำนวนมากของสหรัฐฯ
ตลาดกำลังรอรายงานรายเดือนของ USDA ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า เพื่อปรับปรุงประมาณการผลผลิตเกษตรของประเทศ โดยนักวิเคราะห์คาดว่า USDA จะปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ สู่ระดับ 4.597 พันล้านบุชเชล จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนต.ค. ที่ 4.562 พันล้านบุชเชล ซึ่งจะเป็นผลผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูลตลาดยังระบุว่าการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเหลืองในสหรัฐฯ เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 75% โดยสภาพอากาศยังดีช่วยส่งเสริมผลผลิตและทำให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น ราคารับซื้อที่จีนยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวขึ้น และปริมาณสต็อกปรับตัวลดลง
ราคาปลาป่น ข้าว และกากถั่วเหลืองในประเทศไทย
ราคาปลาป่นในประเทศไทยยังทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 57.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีนทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.70 บาท
สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 54.20 บาท ขณะที่ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.70 บาท
ด้านราคากากถั่วเหลืองนั้น บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ปรับราคาประกาศหน้าโรงงานของดีฮัลซอยมิลลงจากกิโลกรัมละ 18.35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 17.85 บาท โดยกากถั่วเหลืองนำเข้าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิต
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานภาวะตลาดซื้อขายข้าวประจำสัปดาห์ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,520 บาท เป็นกระสอบละ 1,540 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.เลิศ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท
ในตลาดข้าวสารส่งออกราคาเอฟ.โอ.บี. (F.O.B) ข้าวสาร 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ ปรับขึ้นจากตันละ 498 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 505 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.เลิศ ส่งออกเอฟ.โอ.บี. ปรับขึ้นจากตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ
ราคาสุกรและปศุสัตว์ต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานว่า ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคของประเทศไทยในสัปดาห์ที่ 45/2569 ณ วันพระที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ตามเทศกาลงานบุญออกพรรษา กฐินทั่วไทย 1 เดือน และงานพืชสวนโลกอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570
ขณะเดียวกัน ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัวต่อเนื่องและสูงเกินกว่าราคาประกาศของกระทรวง รวมถึงราคากากถั่วเหลืองภายใต้กลไกการตรึงราคาน้ำมันถั่วเหลือง ถือเป็นภาระที่ภาคปศุสัตว์ต้องแบกรับ และเป็นต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 โดยไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42 บาท ลูกไก่เนื้อตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท
ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานต้องคำนวณต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ควบคู่ไปกับราคาขายหน้าฟาร์ม เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาข้าวโพด ถั่วเหลือง และปลาป่นที่ยังเกี่ยวโยงกับตลาดโลกและนโยบายในประเทศ
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