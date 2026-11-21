ราคาข้าวเชียงรายปรับตัวขึ้นหลังผลตรวจสารหนูผ่านมาตรฐาน ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวหน้าด่านแม่สาย
ราคาข้าวเปลือกเชียงรายขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังผลตรวจยืนยันว่าสารหนูและโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน Codex ทำให้ผู้ประกอบการกลับมาเปิดรับซื้อ แต่เครือข่ายประชาชนยังคงนัดชุมนุมเรียกร้องต่อ รองนายกรัฐมนตรีที่ย่านด่านแม่สาย
จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่อราคาข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล 2569 ถึง 2570 เริ่มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากมีการยืนยันผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณ สารหนู และโลหะหนักในแหล่งน้ำสายหลักผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ผลบวกนี้ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายกลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีความตึงเครียดทางการเมืองและสังคมจากการนัดชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่จุดตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ แม่สาย
ราคาซื้อขายข้าวเปลือกนาปีปี 2569 ถึง 2570 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการปรับเพิ่มจากเดิมที่ซื้อขายกันอยู่ในช่วงกิโลกรัมละ 9.10 ถึง 9.20 บาท เป็นระดับกิโลกรัมละ 9.30 ถึง 9.40 บาท และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 10 สตางค์ในช่วงเวลาสั้นๆ การขยับตัวของราคาครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความมั่นใจที่กลับมาหลังจากการตรวจสอบทางวิชาการAlso readสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายไม่นำสินค้าสุกรจากสหรัฐฯ มาเป็นเงื่อนไขในการเจรจา ART
จังหวัดเชียงรายร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างข้าวจากพื้นที่อำเภอแม่สาย จำนวน 10 จุด เพื่อนำไปตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนัก ผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าค่าที่วัดได้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานของ Codex หรือคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก
นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสีในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาระบุว่าจากการประชุมหารือร่วมกับชมรมโรงสีข้าวและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ต่างได้รับรองความพร้อมในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรอย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
อธิบดีกรมการค้าภายในเสริมว่าแม้ราคาผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวจะมีแนวโน้มขึ้นสูงแตะระดับกิโลกรัมละ 10 บาท แต่เป็นเพียงการคาดการณ์ตามสถานการณ์ตลาดเท่านั้น ด้านนายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ชี้ว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานวิชาการช่วยให้ผู้ประกอบการคลายความกังวลเรื่องสารปนเปื้อน ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายข้าวกลับมาดีขึ้นและมีความคึกคักเหมือนเดิม
นางวรรณี ใจคำ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากหมู่บ้านศรีประสิทธิ์ หมู่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย เล่าว่าครอบครัวของตนทำนาและปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ในปีนี้สามารถขายข้าวได้ในราคาสูงกว่า 9 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ความกังวลเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเคยทำให้เกษตรกรเกรงว่าจะขายข้าวไม่ได้และไม่มีเงินไปชำระหนี้ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 3 ไร่ ก็จะสามารถเกี่ยวขายได้อย่างสบายใจมากขึ้น
ทั้งนี้ นางวรรณีใจคำยังแสดงความห่วงใยในระยะยาวเกี่ยวกับผลกระทบจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในวงกว้างซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าข้าวจากจังหวัดเชียงรายมีปัญหาทั้งหมด ทั้งที่แท้จริงแล้วแต่ละพื้นที่และแต่ละอำเภอใช้แหล่งน้ำที่แตกต่างกัน โดยความเชื่อมั่นที่กลับมาจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรลดความวิตกกังวลลง
ในขณะเดียวกันเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำโขง และแม่น้ำกระบุรี ได้ประกาศนัดชุมนุมสาธารณะที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 พฤศจิกายน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม นายภาคิน นามอิน ตัวแทนเครือข่ายได้แจ้งการชุมนุมต่อพันตำรวจโท จิรภาส ศักดิ์สูง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สายอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมการชุมนุมนัดนี้กำหนดเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ที่ชุมชนบ้านถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย ติดกับแม่น้ำสาย โดยมีการให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ สภาผู้แทนราษฎร ตามด้วยเวทีเสวนาวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกเรื่องสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำต่างๆ ในช่วงเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. มีการแสดงดนตรี และการยื่นข้อเรียกร้องต่อdoctorยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หลังจากยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้น คณะผู้ชุมนุมที่มีจำนวนประมาณ 300 ถึง 500 คน จะเคลื่อนขบวนไปยังด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เพื่อรับฟังคำปราศรัยจาก doctorยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และจะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปกป้องแม่น้ำและยุติการชุมนุม预计在เวลา 20.00 น.
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