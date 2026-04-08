ราคาน้ำมันดิ่งเหว! ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่ง

ราคาน้ำมันดิ่งเหว! ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่ง
ราคาน้ำมันทรัมป์อิหร่าน
📆4/8/2026 1:07 AM
📰Thansettakij
ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 15% หลังทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด: ราคาน้ำมัน ทั่วโลกร่วงหนักกว่า 15% ท่ามกลางข่าวดีการบรรลุข้อตกลง หยุดยิง ระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่งผลให้ ตลาดหุ้น สหรัฐฯ พุ่งทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาน้ำมัน ดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงมากกว่า 15% จนหลุดระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่คลายตัวลงชั่วคราว จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลง หยุดยิง กับ อิหร่าน

ข้อตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก สำนักข่าว CNN รายงานว่า สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ได้ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยลดลงกว่า 15% จนราคาร่วงลงไปต่ำกว่า 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3,400 บาท ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ผ่อนคลายลงในช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ดัชนีล่วงหน้าของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สพุ่งทะยานขึ้นมากกว่า 900 จุด หรือคิดเป็น 1.95% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นถึง 2.13% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.46% ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงนี้เกิดขึ้นก่อนถึงเส้นตายที่เขาได้กำหนดไว้เพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง และมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ยังเปิดเผยว่า ได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน ซึ่งเขาพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำไปสู่การเจรจาในอนาคต\สถานการณ์ในตลาดพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากข่าวการเจรจาและข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การลดลงของราคาน้ำมันดิบ WTI บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพของอุปทานน้ำมันในระยะสั้น การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบ ได้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งเคยเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ การตอบสนองของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในเชิงบวก สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนที่ว่า ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและตลาดหุ้นมักจะผกผันกัน โดยเมื่อราคาน้ำมันลดลง ตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรของบริษัทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด\การเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ำมันและตลาดหุ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเจรจาทางการทูต ตลาดกำลังประเมินผลกระทบระยะยาวของข้อตกลงหยุดยิงและโอกาสในการเจรจาเพิ่มเติม หากการเจรจาประสบความสำเร็จและนำไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืน ราคาพลังงานทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบอย่างมาก ตลาดหุ้นอาจยังคงได้รับประโยชน์จากการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดและประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลครบถ้วน\

ราคาน้ำมัน ทรัมป์ อิหร่าน หยุดยิง ตลาดหุ้น WTI ช่องแคบฮอร์มุซ

 

