ราคาน้ำมันและทองคำร่วงหนัก คลังสำรองสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด
ราคาน้ำมันดิบและทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน หลังสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ รายงานว่าคลังสำรองเพิ่มขึ้นสูงเกินคาด ทำให้นักลงทุนปรับตัวรับความเสี่ยงใหม่ในตลาดการเงินโลก
ตลาดพลังงานและโลหะมีค่าปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2024 โดย ราคาน้ำมันดิบ และ ทองคำ ต่างดิ่งลงแรงหลังจากข้อมูลสถิติคลังสำรองของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างมาก ทำให้นักลงทุนต้องปรับพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อรับกับแรงกดดันด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น
คลังสำรองน้ำมันพุ่งทะลุเป้าคาดการณ์
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ หรือ อีไอเอ เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ส่งผลต่อทิศทางราคาในเช้าวันพุธ โดยประกาศว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศเพิ่มขึ้นถึง 3.4 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 417.8 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งตัวเลขนี้สวนทางกับความคาดหวังของตลาดที่คาดไว้เพียง 58,000 บาร์เรล การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้บ่งชี้ถึงอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกที่รุนแรงกว่าที่ใครคาดหมายAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
นอกจากน้ำมันดิบแล้ว คลังน้ำมันเบนซินสำรองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์เดียวกัน พุ่งสู่ระดับ 215.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.6 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันกลั่นที่ประกอบด้วยดีเซลและน้ำมันทำความร้อน ก็เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 104.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งเกินจากที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 1.3 ล้านบาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบปิดต่ำสุดนับจากสิงหาคม
ผลกระทบจากข้อมูลคลังสำรองทำให้ราคาพลังงานดิ่งลงทันที โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับลดลง 2.75 ดอลลาร์ ปิดที่ 83.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2024 ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือน มกราคม ลดลง 1.19 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การร่วงลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงความรู้สึกขาดความมั่นใจของนักลงทุนต่อความต้องการใช้พลังงาน แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวก็ตาม ข้อมูลสต็อกที่พรวดพราดอาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศหรือการนำเข้ามีแนวโน้มชะลอตัว หรือว่าการผลิตจากแหล่งอื่นนอกประเทศโอเปกพลาสมีปริมาณล้นตลาด จนต้องกดดันราคาให้ปรับตัวลงเพื่อปรับสมดุล
วอลล์สตรีทผันผวนรับผลประกอบการเอ็นวิเดีย
ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันเดียวกันนี้ ดัชนีปิดผสมผสาน โดยมีปัจจัยฉุดรั้งจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเอ็นวิเดีย แม้บริษัทจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการในช่วงเย็นวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมาย และผู้ผลิตชิปเอไอแห่งนี้ยังคาดการณ์รายได้รายไตรมาสสูงกว่าที่ประมาณการไว้ แต่หุ้นของบริษัทกลับร่วงลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
ความผันผวนนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับข่าวการลาออกจากตำแหน่งซีอีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของ เจนเซ่น หวง ผู้ก่อตั้งร่วมและอดีตซีอีโอของบริษัท เอ็นวิเดีย การเปลี่ยนแปลงระดับผู้นำในครั้งนี้สร้างคำถามต่อทิศทางกลยุทธ์ระยะยาวของยักษ์ใหญ่ด้านชิป ทำให้เงินทุนไหลออกสู่สินทรัพย์อื่นที่ดูมีความเสี่ยงต่ำกว่าในระยะสั้น
นโยบายดอกเบี้ยเฟดกดดันราคาทองคำ
ในขณะที่ตลาดหุ้นผันผวน ราคาทองคำก็ปรับลดหนักลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 3.2% ปิดที่ 3,741.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แรงกดดันนี้เกิดจากสายเหยี่ยวในธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ที่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการปรับเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย
รายงานการประชุม minutes ของเฟดประจำเดือนตุลาคม ระบุว่าธนาคารกลางยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างสูงสุด และมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบางท่านได้เสนอให้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หากข้อมูลเงินเฟ้อในระยะถัดไปออกมาในระดับที่ไม่น่าพอใจ
ความผันผวนของดัชนีหุ้นและดอลลาร์
นโยบายดอกเบี้ยที่เข้มแข็งดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ในตลาดโลก ผลกระทบนี้สะท้อนให้เห็นในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 561.25 จุด หรือ 1.11 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 50,198.17 จุด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พีลดลง 16.90 จุด หรือ 0.23 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,323.63 จุด และมีเพียงดัชนีแนสแดคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 101.50 จุด หรือ 0.42 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 24,429.88 จุด
ภาพรวมของตลาดในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2024 ชี้ให้เห็นถึงความไวของนักลงทุนต่อข้อมูลมหภาคทั้งด้านอุปทานพลังงานและนโยบายการเงิน การที่คลังสำรองน้ำมันพุ่งสูงกว่าคาด และท่าทีของเฟดที่ยังไม่พร้อมลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนสูงขึ้น และนักลงทุนต่างจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจชุดต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อหาจุดเปลี่ยนของทิศทางตลาด
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