ราคาทองคำปรับเพิ่ม 600 บาท ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 6 พฤษภาคม 2569

📆5/6/2026 3:11 AM
สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำขึ้น 600 บาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ทำให้ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณมีการปรับตัวขึ้นตามลำดับ โดยมีรายละเอียดราคาและน้ำหนักอ้างอิง

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 สมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศปรับ ราคาทองคำ ขึ้น 600 บาท ณ เวลา 9.05 น.

ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำแท่งในวันนี้อยู่ที่รับซื้อ 70,900.00 บาท และขายออก 71,100.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อ 69,478.28 บาท และขายออก 71,900.00 บาท โดยอ้างอิงตามน้ำหนักทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัม สำหรับราคาทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อ 69,478.28 บาท หรือทองคำ 50 สตางค์ สามารถรับซื้อขายออกตามน้ำหนักทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัม โดยราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 34,739.14 บาท นอกจากนี้ ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 17,369.57 บาท ตามน้ำหนักทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.812 กรัม และทองรูปพรรณ 1 สลึง น้ำหนัก 3.79 กรัม ส่วนราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึง รับซื้อตามน้ำหนักทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.89 กรั

