ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังทรัมป์เผยเตหะรานติดต่อขอเจรจา พร้อมเดินหน้าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังทรัมป์เผยเตหะรานติดต่อขอเจรจา พร้อมเดินหน้าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
ราคาน้ำมันทรัมป์อิหร่าน
📆4/13/2026 11:21 PM
📰ktnewsonline
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าอิหร่านติดต่อขอเจรจาสันติภาพ แม้สหรัฐฯ จะยังคงเดินหน้าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ

บลูมเบิร์ก รายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 ว่า ราคาน้ำมัน ดิบปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า รัฐบาลเตหะรานได้ติดต่อเข้ามาเพื่อหารือเกี่ยวกับการ เจรจาสันติภาพ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนิน การปิดล้อม ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ราคาน้ำมัน ดิบเวสต์เท็กซัส หรือ WTI ร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ ราคาน้ำมัน ดิบ เบรนท์ ยังคงปิดเหนือระดับ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แหล่งข่าวหลายรายได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับการจัดการเจรจาเพิ่มเติม เพื่อหาทางออกในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาว หลังจากที่การเจรจาในรอบก่อนหน้านี้ ซึ่งนำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ตามเป้าหมาย ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า “เช้านี้ เราได้รับโทรศัพท์จากคนที่ใช่ คนที่เหมาะสม และพวกเขาต้องการทำข้อตกลง” แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการเจรจาครั้งนี้

ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลอิหร่านภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการ โดยระบุผ่านแถลงการณ์บนพอร์ทัลข่าวของรัฐบาลว่า พร้อมที่จะเดินหน้าการเจรจาสันติภาพต่อไป โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศเท่านั้น จุดยืนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอิหร่านในการรักษาท่าทีทางการทูต และพยายามแก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางสันติวิธี แม้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคยังคงดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการส่งสัญญาณจากทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการเจรจา แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเดินหน้ามาตรการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อระบอบการปกครองในเตหะราน มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยัง หรือออกจากท่าเรือของอิหร่าน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “สกัดกั้น เบี่ยงเส้นทาง และยึดเรือ” ตามประกาศของสหรัฐฯ ฉบับหนึ่งที่ได้รับรายงานจากบลูมเบิร์ก

สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดพลังงานโลก เนื่องจากช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การปิดล้อมเส้นทางเดินเรือโดยสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมัน ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลลัพธ์ของการเจรจาอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมาก การเจรจาที่ประสบความสำเร็จอาจนำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียด และนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ในขณะที่การเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จอาจนำไปสู่การเพิ่มความขัดแย้ง และความไม่แน่นอนในภูมิภาคมากขึ้น การที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีท่าทีที่แตกต่างกัน ทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง และตลาดต่างๆ ยังคงจับตาดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิ

ราคาน้ำมัน ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ เจรจาสันติภาพ WTI เบรนท์ การปิดล้อม การขนส่งน้ำมัน

 

