ราคาจ้างเกี่ยวข้าวบุรีรัมย์ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 650 บาท ผู้รับจ้างแบกรับต้นทุนน้ำมันพุ่งสูง
ผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าวในบุรีรัมย์ตรึงราคาค่าจ้างไว้ที่กิโลกรัมละ 650 บาท แม้ต้นทุนน้ำมันและอะไหล่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างหนัก โดยหวังประคองชีพและสนับสนุนชาวนาที่เสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ในภาคการเกษตร และพบว่าผู้ให้บริการ รถเกี่ยวข้าว ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยค่าจ้างบริการซึ่งเดิมเคยอยู่ที่ระดับกิโลกรัมละ 600 บาทเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ปรับตัวสูงขึ้นจนสะท้อนต้นทุนจริงที่ควรอยู่ที่กิโลกรัมละ 700 บาท แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ เจ้าของรถหลายรายจึงต้องตัดสินใจตรึงราคาไว้ที่ระดับกิโลกรัมละ 650 บาทเท่านั้น
ความจริงต้นทุนค่าจ้างเกี่ยวข้าวที่แท้จริง
ข้อมูลจากภาคสนามชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างต้นทุนจริงและราคาขายจริงในขณะเดียวกัน จากการคำนวณค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าอะไหล่ซ่อมบำรุงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ค่าจ้างกิโลกรัมละ 700 บาทเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ตามกลไกตลาดโดยเสรี เพราะต้องพิจารณาถึงกำลังซื้อของผู้ว่าจ้างเป็นหลักAlso read'ออยศรี-ทนายวิน' ยื่นร้องมหาดไทย สอบ 3 มูลนิธิดัง เปิดรับบริจาคเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เรี่ยไรหรือไม่
การตรึงราคาไว้ที่ระดับกิโลกรัมละ 650 บาท ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้รับจ้างเลือกใช้เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้มั่นคง หากปรับราคาสูงไปกว่านี้ ความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าไปยังรายอื่นที่มีราคาถูกกว่าหรือการว่างงานของเครื่องจักรก็มีสูง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของผู้ประกอบการในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้
มุมมองเจ้าของรถเกี่ยวข้าวบุรีรัมย์
นางสมจิตร พินัยรัมย์ อายุ 57 ปี เจ้าของรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันว่า ตนเองมีรถเกี่ยวข้าวจำนวน 2 คัน ประกอบด้วยรถขนาดใหญ่ว่ารถขนาดกลาง แต่ในปีนี้ตัดสินใจนำออกให้บริการเพียงคันเดียวเท่านั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย
นางสมจิตรอธิบายเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วรถเกี่ยวข้าวทุกคันจะต้องผ่านการซ่อมบำรุงและดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนนำออกให้บริการเสมอ แต่ในปีนี้เนื่องจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าอะไหล่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งยังส่งผลให้ค่าครองชีพประจำวันและค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
แม้ว่าราคาซื้อขายข้าวเปลือกในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อกำลังซื้อ แต่ผลกระทบต่อต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ดึงให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนอาจทำให้กำไรถูกลดทอนลงไปอย่างมาก การต้องเลือกว่าจะปรับราคาบริการหรือไม่ จึงเป็น dilemma ที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ความกังวลต่อผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจ
เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าวยังคงยึดมั่นในราคาเดิมคือความเห็นใจต่อชาวนาซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงยังคงประสบปัญหาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งภาวะภัยแล้งที่ทำให้น้ำในแหล่งกักเก็บมีจำกัด และอุทกภัยที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
หากมีการปรับราคาค่าจ้างให้สูงขึ้นตามต้นทุนจริง อาจส่งผลให้ชาวนาจำนวนมากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ และนำไปสู่ภาวะขาดทุนหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับฤดูกาลถัดไป ซึ่งในขณะเดียวกันผู้รับจ้างก็เกรงว่าหากปรับราคาสูงเกินไป อาจไม่มีผู้ว่าจ้างและต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนจากการที่เครื่องจักรต้องจอดนิ่งไม่มีงานทำ
นางสมจิตรได้ระบุถึงแนวโน้มในอนาคตว่า หากราคาน้ำมันดีเซลยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ภาระค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ของประเทศจะต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพของประชาชนทั่วไป ซึ่งล้วนแต่พึ่งพาต้นทุนค่าขนส่งและพลังงานจากน้ำมันดีเซลเป็นหลัก
เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน
จากสถานการณ์ที่ต้นทุนการผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง แต่รายได้กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม пропорชัน นางสมจิตรจึงได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้ามาพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้โดยด่วน
ผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการลดภาระต้นทุนในภาคการเกษตร หรือมีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานเพื่อไม่ให้ต้นทุนการเก็บเกี่ยวพืชผลสูงขึ้นจนกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก หากไม่มีมาตรการใด ๆ เข้ามาช่วยประคอง สถานการณ์หนี้สินและความยากลำบากของผู้ประกอบอาชีพในห่วงโซ่การเกษตรอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในฤดูการผลิตถัดไป
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