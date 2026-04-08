ราคาน้ำมันดิบร่วงหนัก หลังทรัมป์เลื่อนโจมตีอิหร่าน หวังเจรจาคลี่คลาย

ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงอย่างรุนแรง หลังประธานาธิบดีทรัมป์เลื่อนการโจมตีอิหร่าน ขณะที่การเจรจาหยุดยิงคืบหน้า หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ราคาน้ำมัน ดิบดิ่งลงอย่างรุนแรง ต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางข่าว การเจรจา เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนใน อิหร่าน ออกไปอีกสองสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อตลาดและสะท้อนถึงความหวังใน การเจรจา สันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ตลาดพลังงาน ทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในราคาซื้อขาย น้ำมันดิบ
โดยตลาดเอเชียเปิดทำการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ร่วงลงอย่างหนักถึง 15% ทะลุระดับ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันอังคาร การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปิดตลาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในระดับประมาณ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างของสถานการณ์ต่อตลาดพลังงานโลก\การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญและอาจบ่งบอกถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาค รายงานข่าวระบุว่าการเจรจาเพื่อหยุดยิงกำลังดำเนินไปอย่างใกล้ชิด โดยมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอจากปากีสถาน และการตกลงระงับการโจมตีจากอิสราเอล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยสร้างความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงจะมีเงื่อนไขสำคัญคืออิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลก หากช่องแคบแห่งนี้เปิดทำการได้ตามปกติ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สถานการณ์ในตลาดพลังงานกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดพลังงานโลก โดยปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ไหลผ่านช่องแคบแห่งนี้คิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของปริมาณการขนส่งทั่วโลก\สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดพลังงานทั่วโลก นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ WTI ได้ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 50% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด การจำกัดการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว คาดว่าจะทำให้กำลังการผลิตน้ำมันกว่า 9 ล้านบาร์เรลต่อวันจากผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางต้องหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงานและความผันผวนของราคาในตลาด นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะยา
