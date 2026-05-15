ราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีความผันผวนสูง

ราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีความผันผวนสูงจากปัจจัยที่ซับซ้อน เช่น นโยบายดอกเบี้ยสหรัฐฯ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และกระแสการลดใช้เงินดอลลาร์ (De-Dollarization) บทบาทของทองคำเปลี่ยนจากสินทรัพย์ปลอดภัย (หลุมหลบภัย) ไปเป็นสินทรัพย์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นในระบบการเงินโลกมากขึ้น แม้ราคาจะผันผวน แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งจากการเข้าซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกและความต้องการที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควรปรับกลยุทธ์จากการเก็งกำไรระยะสั้นมาเป็นการลงทุนระยะยาว โดยเน้นการทยอยสะสมและกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
รัฐบาลสหรัฐฯ ซัตดาวน์ หนุนเฟดลดดอกเบี้ย ดันราคาทองขาขึ้น ปีหน้าแตะ 63,500 บาทแบงก์ชาติร่วมสมาคมค้าทองคำ เคาะ 3 ประเด็น กำกับพฤติกรรมการซื้อขายทองคำ หวังลดผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ผู้ค้าทองชี้ ราคาทองคำในไทยปรับตัวพักฐาน คาดปีหน้าแตะ 63,500 บาทต่อบาททองคำ แรงหนุนจากการลดดอกเบี้ยเฟดและการ De-dollarization เตือนอย่าตื่นทอง
ทองคำและบิตคอยน์พุ่ง! ทรัมป์หนุนดอลลาร์อ่อนค่า De-dollarization เร่งความแรงนโยบายของทรัมป์มีแนวโน้มหนุนให้ดอลลาร์อ่อนค่า กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลบวกต่อราคาทองคำและบิตคอยน์ ขณะที่ De-dollarization เร่งตัวขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ทำให้ทองคำและบิตคอยน์เป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและตัวแทนสกุลเงินใหม่
เวเนซุเอลา: บทเรียนราคาแพงของการท้าทายอำนาจดอลลาร์เวเนซุเอลาในฐานะผู้มีน้ำมันสำรองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกำลังเผชิญกับต้นทุนมหาศาลจากการพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง การเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การใช้สกุลเงินทางเลือก, Stablecoin, การเข้าหากลุ่ม BRICS, และการพูดถึงระเบียบการเงินโลกใหม่ ล้วนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ De-Dollarization ที่ส่งผลกระทบต่ออำนาจของสหรัฐฯ
วิเคราะห์แนวโน้มค่าเงินบาท: ปัจจัยภายนอกและในประเทศที่ต้องจับตาสรุปปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงอิทธิพลของนโยบายการเงินโลก แนวคิด De-dollarization และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์บทบาทของทองคำและการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด Fed คงดอกเบี้ยถึง มิ.ย. นี้ – มองเป้าบาทแข็งแตะ 31.80 ไตรมาสแรกสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย โดยตลาด EM ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด DM จากกระแส De-dollarization ต่อเนื่อง
จีนลดถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤต 2008 สัญญาณดีต่อ Bitcoin หรือ?จีนลดถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤต 2008 สะท้อนแนวโน้ม de-dollarization ที่เร่งตัว เป็นสัญญาณบวกระยะยาวต่อ Bitcoin
