ราคาน้ำมันร่วงแรง ทรัมป์ปัดโจมตีกอปริ่น ทองคำพุ่ง ดัชนีวอลล์สตรีทบวกแรง
ราคาน้ำมันดิบทั้งเวสต์เทกซัสและเบรนท์ร่วงลงแรง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันไม่โจมตีกอปริ่นอีก ส่งผลให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 1% และดัชนีวอลล์สตรีทเปิดตลาดบวกกว้าง
ราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการสั่งการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อกอปริ่น การประกาศดังกล่าวช่วยคลายความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงาน ส่งผลให้ ราคาทองคำ ปรับตัวขึ้นกว่า 1% และดัชนีตลาดหุ้น วอลล์สตรีท ปิดในแดนบวก
สถานการณ์ราคาพลังงานลดลงชัดเจน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเทอร์มีเดียต (ไลต์สวิตครูด) สำหรับงวดส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับลดลง 3.98 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 86.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ทะเลเหนือลอนดอน สำหรับงวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 5.75 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอ่อนตัวลงของราคาพลังงานอย่างชัดเจนในตลาดโลกAlso readBenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายชั่วคราว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงมุมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะไม่ออกคำสั่งโจมตีกอปริ่นเพิ่ม ตราบใดที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งยังคงมีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายต่างรายงานว่ามีเหตุการณ์เรือถูกโจมตีเกิดขึ้นทั้งในและบริเวณใกล้เคียงช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยชี้สัญญาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอาจมีการโจมตีครั้งใหม่ ทำให้กรุงเตหะรานประกาศแผนตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานีต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล
ตลาดทุนและทองคำได้รับอานิสงส์บวก
แม้จะมีความตึงเครียดในภูมิภาค แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณของการปฏิบัติราชการทางทหารครั้งใหญ่ใดๆ จากกองทัพสหรัฐ ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลี่คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเมื่อประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวผลักดันให้ราคาทองคำในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ดีดตัวขึ้นกว่า 1% โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 4,114.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน หลังจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงปรับตัวขึ้น แม้จะมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเจนเซ่น หวง ซีอีโอของเอ็นvidia บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 1,104.02 จุด หรือ 2.15 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 52,389.75 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่ม 173.08 จุด หรือ 2.35 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,549.94 จุด และดัชนีแนสแดค เพิ่มขึ้น 673.71 จุด หรือ 2.74 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 25,253.14 จุด
ความผันผวนจากข่าวอื้อฉาวผู้บริหารเทคโนโลยี
ตลาดวอลล์สตรีทอยู่ในโหมดปรับขึ้น แม้หุ้นของเอ็นvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับ 2 จะร่วงลงหนัก และในช่วงหนึ่งของการซื้อขายขยับลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม นักลงทุนตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเจนเซ่น หวง ในฐานะซีอีโอของผู้ผลิตชิปหลังจากมีการสอบสวนภายในว่าเขาล้มเป้าหมายของความพยายามด้านข่าวกรองจากต่างประเทศ ปัจจัยสนับสนุนตลาดเพิ่มเติมคือราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ พร้อมกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลดความน่าจะเป็นของการโจมตีกอปริ่นอีกครั้ง
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