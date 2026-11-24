ราคาทองวันนี้ 24 พ.ย. 69 ทองกลับมาบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐแรง
ราคาทองคำวันที่ 24 พ.ย. 2569 ปรับตัวขึ้นหลังหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐพุ่งแรง จากข่าว Jensen Huang กลับมาดำรงตำแหน่ง CEO ที่ NVIDIA ส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวและหนุนราคาทองดีดกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญ
ราคาทองคำ ในวันนี้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 รายงานโดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG Bullion) แสดงทิศทางบวกเด่นชัด หลังจากก่อนหน้านี้เกิดอาการขายเกินหรือ Oversold และปรากฏรูปแบบการกลับตัวทางเทคนิคแบบ Bullish Divergence ในไทม์เฟรมขนาดย่อย ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้แล้วว่าเป็นสัญญาณการดีดตัวของระยะสั้น
ราคาทองวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไร
ทองคำมีการปรับตัวขึ้นและสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,595 ดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถทำลายแนวต้านถัดไปที่ 3,719 ดอลลาร์สหรัฐได้ ทำให้เกิดการพักตัวและ consolidating ราคาก่อนที่จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อไปในตลาดซื้อขายช่วงนี้Also readเอาให้ตาย! เอ็นกูโมฮาเผยคำพูดแข้งลิเวอร์พูล หลังโยโร่โดนแดงเกมถล่มแมนยู 4-0
สำหรับแนวรับสำคัญในวันนี้ นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ระดับ 3,612 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นแนวรับแรกที่มีความสำคัญ และหากหลุดแนวรับแรกลงไปในทิศทางลบ จะมีแนวรับถัดไปสนับสนุนอยู่ที่บริเวณ 3,572 ถึง 3,542 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโซนที่คาดว่าแรงซื้อจะกลับมาทำตลาดอีกครั้งหากราคาไหลลงมาถึง
กลยุทธ์การซื้อขายแนะนำให้นักลงทุนติดตามการกลับมามีสถานะขายหากเมื่อคืนนี้ราคาไม่หลุดแนวรับ 3,612 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากเกิดกรณีราคาหลุดแนวรับนี้ลงไปได้จริงๆ การซื้อคืนสถานะควรชะลอออกไปรอที่โซน 3,572 ถึง 3,542 ดอลลาร์สหรัฐ และควรขยับจุดตัดขาดทุนหรือ Trailing Stop มาเพื่อ Lock กำไรในช่วงที่มีแรงขายกดดัน
ปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นและเทคโนโลยี
แรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำปิดบวกขึ้น 95.47 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวานนี้ มาจากการประกาศข่าวสำคัญจากภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลัง Jensen Huang ได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท NVIDIA อีกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วทั้งตลาดเทคโนโลยี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นประมาณ 6% และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นราว 5% ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์เพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นลดลงอย่างมาก นักลงทุนหันกลับมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น แต่กลับเกิดปรากฏการณ์ที่ราคาทองคำปรับตัวตามขึ้นไปด้วยเนื่องจากสภาพคล่องในระบบบanked ที่ขยายตัว
ราคาน้ำมันและดอกเบี้ยสหรัฐ
ด้านราคาพลังงาน น้ำมันดิบ Brent ได้ปรับลดลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานที่ฟื้นตัวดีขึ้นในตะวันออกกลาง และการกลับมาเดินท่อส่งน้ำมัน Sharara ของลิเบีย ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อในภาพรวมและส่งผลเชิงบวกต่อความสมดุลของตลาดพลังงานโลก
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านลบที่สกัดแรงบวกของทองคำคือ คำกล่าวของ John Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขานิวยอร์ก ซึ่งระบุว่าระดับเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและอาจจำเป็นต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยไม่ปิดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำให้ไม่สามารถพุ่งสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
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