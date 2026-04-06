ราคาทองคำวันนี้: ทองคำปรับลด 600 บาท เช้าวันที่ 6 เมษายน 2569

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำล่าสุดประจำวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยราคาทองคำปรับลดลง 600 บาทเมื่อเทียบกับราคาเปิดตลาดก่อนหน้า เช็กราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณล่าสุดได้ที่นี่
รายงาน ราคาทองคำ ล่าสุดประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 ณ เวลา 9:03 น. โดย สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับลด ราคาทองคำ ลง 600 บาท เมื่อเทียบกับราคาเปิดตลาดก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อ ราคาทองคำ ทั้งประเภท ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ โดย ราคาทองคำ แท่ง ณ เวลาดังกล่าว รับซื้อบาทละ 71,400 บาท และขายออกบาทละ 71,600 บาท ในขณะที่ราคา ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 69,978.
56 บาท และขายออกบาทละ 72,400 บาท การปรับตัวของราคาทองคำในวันนี้สะท้อนถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน\สำหรับรายละเอียดของราคาทองคำตามน้ำหนักต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ ทองคำแท่ง 1 บาท มีน้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท มีน้ำหนัก 15.16 กรัม ราคาทองคำแท่ง 1 บาท รับซื้อบาทละ 71,400 บาท และขายออกบาทละ 71,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อบาทละ 69,978.56 บาท และขายออกบาทละ 72,400 บาท นอกจากนี้ ราคาทองคำ 2 สลึง (50 สตางค์) หรือ ทองคำ 50 สตางค์ ทองคำแท่ง 2 สลึง มีน้ำหนัก 7.622 กรัม และทองรูปพรรณ 2 สลึง มีน้ำหนัก 7.58 กรัม ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง รับซื้อ 35,700.00 บาท และขายออก 35,800.00 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 34,989.28 บาท และขายออก 36,200.00 บาท นอกจากนี้ ราคาทองคำ 1 สลึง ทองคำแท่ง 1 สลึง มีน้ำหนัก 3.811 กรัม และทองรูปพรรณมีน้ำหนัก 3.79 กรัม ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง รับซื้อ 17,850.00 บาท และขายออก 17,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 17,494.64 บาท และขายออก 18,100.00 บาท สุดท้าย ราคาทองคำครึ่งสลึง ทองคำแท่งครึ่งสลึง มีน้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง มีน้ำหนัก 1.89 กรัม ราคาทองคำแท่งครึ่งสลึง รับซื้อ 8,925.00 บาท\การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในวันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนและผู้ที่สนใจในทองคำควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ การติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ เช่น อัตราดอกเบี้ย นโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การซื้อขายทองคำควรพิจารณาจากเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อให้การลงทุนในทองคำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ การเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำ หรือผู้ที่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้
