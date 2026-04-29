ราคาน้ำมันพุ่ง! สหรัฐฯ เตรียมขยายคว่ำบาตรอิหร่าน กดดันเศรษฐกิจและอุปทานโลก

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ เตรียมขยายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลก
สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ทั่วโลกยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง โดยล่าสุดมีรายงานว่า สหรัฐอเมริกา เตรียมขยายระยะเวลาการ คว่ำบาตร ทาง เศรษฐกิจ ต่อ อิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลก การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความล้มเหลวในการเจรจาเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ราคาน้ำมัน ดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ราคาน้ำมัน ดิบเบรนท์ (Brent crude) พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 117 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในเดือนนี้ ก่อนที่จะปิดตลาดในวันอังคารที่ผ่านมาด้วยราคา 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นของ ราคาน้ำมัน ดิบครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งการให้คณะที่ปรึกษาเตรียมการขยายมาตรการ คว่ำบาตร ท่าเรือต่างๆ ของ อิหร่าน เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อ เศรษฐกิจ ของประเทศดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะลดความสามารถในการส่งออกน้ำมันของ อิหร่าน ให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน อิหร่าน ได้ออกมาเตือนว่าจะตอบโต้มาตรการ คว่ำบาตร ของสหรัฐฯ ด้วยการขัดขวางการจราจรของเรือที่สัญจรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดย ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของอุปทานทั่วโลก การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุปทานน้ำมันโลกและทำให้ ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้นไปอีก ความตึงเครียดในภูมิภาคนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตี อิหร่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการ คว่ำบาตร ท่าเรือ อิหร่าน เมื่อวันที่ 13 เมษายน โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ จะทำการสกัดกั้นหรือขับไล่เรือทุกลำที่เดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือของ อิหร่าน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของ BBC Verify พบว่ามีเรืออย่างน้อย 4 ลำที่สามารถหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นของสหรัฐฯ และเดินทางออกจากท่าเรือ อิหร่าน ได้สำเร็จ แม้ว่า ราคาน้ำมัน จะมีความผันผวนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ราคาก็ยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ โดย ราคาน้ำมัน เคยลดลงมาอยู่ที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อวันที่ 17 เมษายน หลังจากมีการประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน แต่ราคาก็ได้กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 12 วันที่ผ่านมา เนื่องจากการ คว่ำบาตร ยังคงดำเนินอยู่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ เศรษฐกิจ ของ อิหร่าน ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการพุ่งสูงขึ้นของราคาสินค้า, การอ่อนตัวลงของค่าเงิน และความเสี่ยงที่การส่งออกน้ำมันอาจต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง ศูนย์สถิติแห่ง อิหร่าน รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีพุ่งสูงถึง 53.
7% ในขณะที่ค่าเงินเรียล (Rial) ของอิหร่านร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และมีชาวอิหร่านประมาณ 2 ล้านคนต้องตกงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลมาจากสงครามและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »