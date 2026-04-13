ราคาทองคำร่วง หลังการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว กังวลเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย
📆4/13/2026 11:56 PM
ราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กปิดลบ หลังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านล้มเหลว ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและเกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ราคาทองคำ ใน ตลาดนิวยอร์ก ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน อันเนื่องมาจากการเจรจาสันติภาพระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่ประสบความล้มเหลวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคา น้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะ เงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการปรับลด อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด ) โดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิถุนายน ปิดที่ราคา 4,767.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.42% จากการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน ณ ประเทศปากีสถาน ซึ่งสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น

การเจรจาที่ล้มเหลวครั้งนี้ นำมาซึ่งความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ปิดล้อมเรือที่เดินทางออกจากท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และขู่ว่าจะทำลายเรือทุกลำที่เข้าใกล้พื้นที่ปิดล้อม พร้อมทั้งประกาศว่ากองทัพเรืออิหร่านถูกทำลายไปจำนวนมากแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงตามไปด้วย เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 29% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 40% ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเงินเฟ้อ แต่การที่ทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดทองคำและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ การเจรจาสันติภาพที่ล้มเหลว ความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น และภาวะเงินเฟ้อ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในทองคำของนักลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของเฟดก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันในการกำหนดทิศทางของราคาทองคำ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดและพิจารณาปัจจัยต่างๆ รอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลา

