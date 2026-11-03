ราคาน้ำมันดิ่งต่ำสุดนับจากตุลาคม จ่อพบรัฐมนตรี 3 ฝ่ายที่อาบูดาบี
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสและเบรนต์ปรับลดลงแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ จากความหวังเจรจาหยุดยิงยูเครน-อิหร่าน ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปมผลเลือกตั้งกลางเทอม
ราคาน้ำมันดิบ โลกปรับลดลงราว 1% ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ โดยถูกกดดันจากปัจจัยพื้นฐานทางการทูตที่ส่งผลต่ออุปทานในอนาคต ขณะที่ตลาดการเงินระดับโลกอย่าง วอลล์สตรีท ปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนผลเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาจะปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการ
ราคาน้ำมันดิ่งต่ำสุดนับจากเดือนตุลาคม
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด (WTI) งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 37 เซนต์ ปิดที่ 96.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนต์ทะเลเหนือลอนดอน (Brent) งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.17 ดอลลาร์ ปิดที่ 103.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ปัจจัยหลักที่ฉุดรั้งราคาน้ำมันในคราวนี้ มาจากสถานการณ์เจรจายุติสงครามในยูเครนและอิหร่านที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องAlso readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
แม้ว่าอิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงห่างไกลจากข้อตกลงใดๆ แต่ทางคนกลางอย่างกาตาร์ได้ยกระดับความพยายามในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทวีความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกา ซึ่งความหวังในการลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงตามแรงขายทำกำไร
รัสเซียเปิดเจรจา 3 ฝ่ายที่อาบูดาบี
ด้านความเคลื่อนไหวทางการเมือง วังเครملินเปิดเผยว่าจะจัดการเจรจา 3 ฝ่ายกับยูเครนและสหรัฐฯ ในกรุงอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน นี้ การเจรจาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากรัสเซียเป็นชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย ในปี 2025 ที่ผ่านมา
มาตรการคว่ำบาตรได้กีดกันพลังงานรัสเซียออกจากตลาดโลกตามหลังมอสโกรุกรานยูเครน ปัจจัยนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานในอดีตราคา หากมีข้อตกลงใดๆ ในการยุติการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย ซึ่งเปิดฉากขึ้นมานานตั้งแต่ปี 2022 สิ่งนี้อาจเปิดทางให้รัสเซียส่งออกพลังงานเพิ่มเติมได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันในระยะยาว
วอลล์สตรีทผสมผสานก่อนเลือกตั้งกลางเทอม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน โดยบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) พุ่งตัวขึ้นก่อนผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ จะปรากฏออกมา แต่สำหรับแอปเปิลได้ปรับลดลงหลังจากผู้ผลิตไอโฟนรายนี้เจริญรอยตามเหล่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่ง ที่มีรายงานผลประกอบการรายไตรมาสไม่ประทักใจนักลงทุนเท่าที่ควร
ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 197.26 จุด หรือ 0.38 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 51,786.72 จุด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 27.52 จุด หรือ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,568.92 จุด และดัชนีแนสแดค เพิ่มขึ้น 207.65 จุด หรือ 0.83 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 25,372.01 จุด การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนจะถึงวันชี้ชะตาทางการเมือง
หุ้นเทคโนโลยีผันผวนและทองคำปรับตัวลง
หุ้นของแอปเปิลปิดลบหลังจากเตือนว่าต้นทุนของชิปหน่วยความจำอาจยังคงเพิ่มสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นในช่วงไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ไมครอนเทคโนโลยีปิดบวก ส่วนเอ็นวิเดียก็ปรับตัวขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ปิดลบมา 4 วันติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในกลุ่ม AI ยังมีความแตกต่างกันภายในอุตสาหกรรม
ในส่วนของตลาดทองคำ ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน จากดอลลาร์ที่แข็งค่าและดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ดิ่งตัวลง ซึ่งก่อแรงกดดันต่อโลหะมีค่าชนิดนี้ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.7% ปิดที่ 3,940.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในการเลือกตั้งกลางเทอมวันอังคารนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันจะตัดผลงานช่วง 2 ปีแรกในวาระที่ 2 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยผลสำรวจและนักวิเคราะห์อิสระต่างเห็นพ้องว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสสูงที่จะแย่งชิงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน ขณะที่การควบคุมวุฒิสภายังคงไม่แน่นอน
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