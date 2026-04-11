ราคายางพาราผันผวน: สงครามหนุนราคา แต่ต้นทุนพุ่ง เกษตรกรสวนยางหดตัวต่อเนื่อง

รายงานสถานการณ์ราคายางพาราไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มพื้นที่ปลูกยางที่ลดลง และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
นายดิษฐเดช กล่าวว่า ภาวะ สงคราม ส่งผลกระทบต่อราคายางใน 2 มิติ โดยในเชิงบวก สงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น กระทบต่อราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปิโตรเลียมให้มีราคาสูงตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้ผลิตหันมาใช้ ยางธรรมชาติ มากขึ้น จนราคา ยางธรรมชาติ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (7 เม.ย.69) และน้ำยางสด ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันที่ 83 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)แล้ว จากก่อนช่วงเกิด สงคราม สหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่านเฉลี่ยที่ 66-67 บาทต่อ กก.
อย่างไรก็ตาม ในเชิงลบ สงครามนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งราคาปุ๋ย เม็ดพลาสติก และโลจิสติกส์ แม้ราคายางจะสูงขึ้น แต่เกษตรกรบางส่วนอาจยังไม่พึงพอใจเต็มที่เนื่องจากค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย\สำหรับแนวโน้มการทำสวนยางพาราของไทยยังคงหดตัวต่อเนื่อง จากปี 2564 ที่มีพื้นที่สวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. ราว 19 ล้านไร่ ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 15 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ราว 13 ล้านไร่ สะท้อนการปรับตัวของเกษตรกรที่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า ปัจจัยกดดันหลักมาจากทั้งปัญหาราคายางผันผวน การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการระบาดของโรคในสวนยาง ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยตัดสินใจโค่นยางและเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ซึ่งสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการปรับลดพื้นที่ปลูกยาง เพื่อสร้างสมดุลตลาด และยกระดับความมั่นคงในอาชีพสวนยางอย่างยั่งยืน สำหรับปีงบประมาณ 2569 กยท. ได้จัดสรรงบประมาณ 5,817 ล้านบาท เดินหน้าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน ครอบคลุมเป้าหมายปลูกใหม่ 2 แสนไร่ พร้อมดูแลเกษตรกรกว่า 1.66 แสนราย ในพื้นที่รวมกว่า 1.7 ล้านไร่ โดยมีการปรับอัตราเงินสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ปลูกยางทดแทนยางเดิม เพิ่มการสนับสนุนจาก 16,000 บาท เป็น 20,000 บาทต่อไร่ (ดูแลต่อเนื่อง 6 ปีครึ่ง) เพื่อรักษาสมดุลพื้นที่ยาง หรือ ปลูกแทนด้วยไม้เศรษฐกิจ ปรับลดเหลือ 12,000 บาทต่อไร่ (ดูแล 1 ปี ก่อนส่งต่อกรมส่งเสริมการเกษตร) และสวนยางยั่งยืน (อริยเกษตร) สนับสนุน 20,000 บาทต่อไร่ (ดูแล 6 ปีครึ่ง) อย่างไรก็ตาม หากมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย จะมีการจัดลำดับความสำคัญ โดยผู้ที่สามารถโค่นและปลูกได้ทันภายในปีงบประมาณจะได้รับสิทธิก่อน ส่วนผู้ที่พลาดเป้า สามารถลงทุนปลูกด้วยตนเองล่วงหน้า และเข้าคิวรับการสนับสนุนในปีถัดไปได้\อรอุมา ศรีสมัย ผู้สื่อข่าวมากประสบการณ์กว่า 29 ปี เชี่ยวชาญการรายงานและตรวจสอบนโยบายด้านการเกษตร โดยติดตาม วิเคราะห์ และเปิดประเด็นเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อเกษตรกรและโครงสร้างภาคการเกษตรของประเทศ ผลงานโดดเด่นได้รับ รางวัลอิศรา อมัตกุล ประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานข่าวสืบสวน “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน” ซึ่งสะท้อนบทบาทสื่อมวลชนในการตรวจสอบอำนาจและปกป้องประโยชน์สาธารณะอย่างเข้มแข็
ราคายางพารา สงคราม ยางธรรมชาติ พื้นที่ปลูกยาง กยท. โครงการปลูกแทน