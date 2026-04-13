ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังสหรัฐฯ ประกาศปิดล้อมอิหร่าน ตลาดหุ้นเอเชียร่วง

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์/บาร์เรลอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ ประกาศปิดล้อมทางทะเลอิหร่าน เพื่อกดดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลง
ราคาน้ำมัน โลกพุ่งทะลุเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากสหรัฐฯ ประกาศปิดล้อมทางทะเล อิหร่าน เพื่อกดดันให้เปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อ ตลาดหุ้น ทั่วโลก โดยเฉพาะ ตลาดหุ้น ในเอเชียที่ต่างพร้อมใจกันปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า ราคาน้ำมัน ดิบเบรนต์ ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 8% และทะยานขึ้นไปแตะที่ระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ประกาศจะปิดล้อมทางทะเลอิหร่านเพื่อกดดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ทั่วโลก เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ราคาน้ำมันดิบเบรนต์กลับมาทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ราคาน้ำมันเคยพุ่งสูงถึง 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การประกาศปิดล้อมของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 หลังจากความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิหร่านล้มเหลวในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ในภายหลังว่า จะปิดกั้นเฉพาะเรือที่เดินทางไปและกลับจากอิหร่านเท่านั้น และจะไม่ขัดขวางการจราจรอื่นๆ ซึ่งเป็นการลดระดับภัยคุกคามลงจากที่ทรัมป์เคยประกาศว่าจะปิดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออก หรือประมาณ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สถานการณ์ราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และอิสราเอล ซึ่งนำไปสู่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่เป็นทางการของอิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณการขนส่งทั่วโลก ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเคยพุ่งสูงถึง 119 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ หลังจากการประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อเปิดการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการผ่อนปรนให้เรือบางส่วนสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ แม้ว่าปริมาณเรือที่ผ่านจะลดลงอย่างมากก็ตาม ข้อมูลจากบริษัทข่าวกรองทางทะเล Windward รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 มีเรือเพียง 17 ลำเท่านั้นที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เทียบกับปกติที่มีเรือสัญจรในเส้นทางนี้ราว 130 ลำต่อวันในช่วงก่อนเกิดสงคราม นอกจากนี้ ตลาดหุ้นหลักในเอเชียก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดล้อมของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 0.9% ในช่วงเช้าของการซื้อขาย ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลงมากกว่า 1% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการซื้อขายนอกเวลาทำการปกติก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยสัญญาที่เชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.8
