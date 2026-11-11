ราคาทองร่วงหลุด $4,100 ปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ และคำเตือน Fed
ราคาทองคำปรับตัวลงรุนแรงหลังหลุดแนวรับสำคัญ $4,100 จากแรงขายทำกำไรและสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รายงานแนวโน้มราคาทองคำประจำวันประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งพบว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้มาจากสัญญาณทางเทคนิคที่เรียกว่า Bearish Divergence ร่วมกับการหลุดระดับราคาสำคัญ $4,100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดที่บ่งชี้ถึงระยะของการพักตัวในตลาด commodities โลหะมีค่าดังกล่าว
กลไกการปรับตัวของราคาทองวันนี้
สำหรับการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคของบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระบุว่าหากในวันนี้ราคาสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถผ่านกรอบราคา $4,148 ไปจนถึง $4,100 ได้อย่างมั่นคง นักลงทุนควรระวังไว้ว่าการพักตัวของราคาอาจยังไม่สิ้นสุดลง ดังนั้นกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะตลาดเช่นนี้ โดยผู้เขียนบทความขอเสนอแนวทางการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อผิดจังหวะAlso readเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลงหนุนคาดเฟดผ่อนคลายนโยบาย Bitcoin และ Ethereum คาดได้รับแรงซื้อ
ในส่วนของแนวรับสำคัญ (Support Level) ที่บริษัทได้ประเมินไว้สำหรับใช้ในกรณีที่เกิดแรงขายกดดันเพิ่มเติม คือระดับ $4,013 ดอลลาร์สหรัฐ และหากหลุดไปก็จะพบแนวรับถัดไปที่อยู่ในช่วง $3,990 ถึง $3,970 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งระดับเหล่านี้ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจเข้าซื้อหรือถือสถานะเดิมไว้ในระยะสั้น
มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเหตุผลทางเศรษฐกิจ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำปิดลบในวันก่อนหน้าจำนวน $107.50 ดอลลาร์สหรัฐ เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.4% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เพียง 0.3% นอกจากนี้ ตัวเลข Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ก็เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าการคาดการณ์ที่วางไว้ที่ 0.2% เช่นกัน ผลลัพธ์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่กำลังร้อนแรง
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ความเห็นเชิง Hawkish หรือการเข้มงวดทางการเงินของ Christopher Waller สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม โดยนาย Waller ระบุชัดเจนว่า หากข้อมูลเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง เขาอาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.50% ในการประชุมครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2569 การแสดงท่าทีแข็งกร้าวดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) แข็งค่าขึ้น 0.57% สู่ระดับ 102.26 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ (US 10Y Yield) ก็เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 4.988% ซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ผลกระทบจริงและทิศทางในอนาคต
แม้ว่าปัจจัยด้านเงินเฟ้อและนโยบายดอกเบี้ยจะเป็นใจหลัก แต่ก็มีรายงานจาก Reuters ที่ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนในภาคพลังงาน โดยในเดือนตุลาคม มีเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่บรรทุกสินค้าแล้วเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซ จำนวน 31 ลำ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่มีจำนวน 23 ลำ ถือเป็นปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามในภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์และพลังงานในระยะยาวแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงต่อราคาทองคำทันทีก็ตาม
สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายในปัจจุบัน บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แนะนำให้เปิดสถานะซื้อหากว่าราคาไม่หลุดแนวรับ $4,013 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว นักลงทุนควรชะลอการเข้าซื้อและรอให้ราคาย่อตัวลงมาเข้าสู่โซน $3,990 ถึง $3,970 ดอลลาร์สหรัฐแทน พร้อมทั้งกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ $3,926 ดอลลาร์สหรัฐ หากหลุดต่ำกว่าจุดนี้จะถือว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นล้มเหลวและต้องปิดสถานะทันที
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