Head Topics

ราคาทองคำปรับเพิ่ม 50 บาท ตามสมาคมค้าทองคำในไทย

เศรษฐกิจ News

ราคาทองคำปรับเพิ่ม 50 บาท ตามสมาคมค้าทองคำในไทย
ราคาทองคำปรับขึ้นบาท
📆5/9/2026 2:41 AM
📰Thairath_News
49 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 63%

ราคาทองคำทั้งแท่งและรูปพรรณในไทยปรับขึ้น 50 บาท ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ตามน้ำหนักทองดังนี้ราคาทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม รับซื้อบาทละ 71,750 บาท ขายออกบาทละ 71,950 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัม รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท ขายออกบาทละ 72,750 บาทราคาทองคำครึ่งสลึง 1 บาท น้ำหนัก 1.905 กรัม รับซื้อบาทละ 17,578.02 บาทขายออกบาทละ 35,156.04 บาทราคาทองคำ 50 สตางค์ น้ำหนัก 7.622 กรัม รับซื้อบาทละ 35,156.04 บาทขายออกบาทละ 70,312.08 บาท

เปิดตลาด' ราคาทองคำ ล่าสุดวันนี้' เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ราคาปรับเพิ่ม 50 บาท ตามประกาศของ สมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 9.02 น.

ราคาทองคำแท่งวันนี้ ขายออกบาทละ 71,950 บาท ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ขายออกบาทละ 72,750 บาทวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 9.02 น.

พบว่า ราคาปรับเพิ่ม 50 บาท ส่งผลให้'ราคาทองคำแท่ง' รับซื้อบาทละ 71,750 บาท ขายออกบาทละ 71,950 บาท ส่วน'ราคาทองรูปพรรณ' รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท ขายออกบาทละ 72,750 บาท เช็กราคาทองคำวันนี้ ดังนี้อ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาทหรือ ทองคำ 50 สตางค์ รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และ ทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัมราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 35,156.04 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.811 กรัม และทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3.79 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 17,578.02 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.89 กรั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

ราคาทองคำ ปรับขึ้น บาท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ 50 บาท สมาคมค้าทองคำ ไทย レート

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

พรรคประชาชนหวังคว้า 30-35 ที่นั่ง สก. กทม. พลิกโฉมการเมืองท้องถิ่นพรรคประชาชนหวังคว้า 30-35 ที่นั่ง สก. กทม. พลิกโฉมการเมืองท้องถิ่นพรรคประชาชนเปิดเป้าหมายการเลือกตั้ง สก. กทม. ว่าจะได้ 30-35 ที่นั่งจากทั้งหมด 50 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 14 ที่นั่ง โดยมุ่งเน้นการแสดงฝีมือและผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้
Read more »

'กรมสรรพสามิต' ปรับเกณฑ์ราคาใหม่ ดันต้นทุนคราฟต์เบียร์พุ่ง 50%'กรมสรรพสามิต' ปรับเกณฑ์ราคาใหม่ ดันต้นทุนคราฟต์เบียร์พุ่ง 50%กรมสรรพสามิต ยํ้าปรับเกณฑ์สำรวจราคาและคำนวณ “ราคาฐานนิยม” ใหม่ หวังเพิ่มมาตรฐานจัดเก็บภาษี ลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่ สะท้อนราคาตลาดจริง ผู้ประกอบการคราฟต์เบียร์ หวั่นกระทบหนักดันราคาสินค้า ซํ้าเติมรายย่อยให้แข่งขันยากขึ้น
Read more »

อ่าวเกือก ติดอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกอ่าวเกือก ติดอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกอ่าวเกือก แห่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ผงาดคว้าอันดับ 10 ของโลกจาก World’s 50 Best Beaches ประจำปี 2026 โดยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภูมิทัศน์ที่งดงาม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ชายหาดไทยอีก 2 แห่ง ได้แก่ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง และหาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต ก็ติดอันดับโลกด้วย
Read more »

‘ดร.โจ’ ลุยบางรักเปิดสนามผู้ว่าฯ กทม. โวกวาด ส.ก.ยกเมือง‘ดร.โจ’ ลุยบางรักเปิดสนามผู้ว่าฯ กทม. โวกวาด ส.ก.ยกเมือง'ดร.โจ' ประเดิมสนามเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.' ลงพื้นที่ย่านบางรักรับฟังเสียงสะท้อนคนเมือง บอกเสียงตอบรับดี มั่นใจกวาด สก.ส้มยกจังหวัด 50 เขต เพื่อทำงานสอดประสานสส.แบบไร้รอยต่อ โว เตรียมตัวมาดีกว่าปี 65
Read more »

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง กทม. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ และ สก. 50 เขต 16 พฤษภาคมนี้พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง กทม. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ และ สก. 50 เขต 16 พฤษภาคมนี้นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่าพรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ครบทั้ง 50 เขต และกำหนดวันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 พร้อมชูนโยบายเปลี่ยนเมืองเชิงโครงสร้าง มั่นใจได้ที่นั่ง สก. มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
Read more »

จับ 'เครื่องสำอาง'ปลอม 7 แสนชิ้น โกดังย่านสมุทรปราการจับ 'เครื่องสำอาง'ปลอม 7 แสนชิ้น โกดังย่านสมุทรปราการกรมทรัพย์สินฯ เผยเม.ย.บุกจับโกดังเก็บสินค้าย่านสมุทรปราการ เจอของปลอมละเมิดเครื่องหมายการค้า ทั้งกระเป๋า เสื้อ กางเกง แว่นตา เข็มขัด กำไล รองเท้า หมวก และเครื่องสำอาง จับผู้กระทำผิดได้ 29 คดี ของกลาง 709,786 ชิ้น เสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท วันนี้ ( 8 พ.ค.
Read more »



Render Time: 2026-05-09 05:41:16