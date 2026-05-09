ราคาทองคำปรับเพิ่ม 50 บาท ตามสมาคมค้าทองคำในไทย

ราคาทองคำทั้งแท่งและรูปพรรณในไทยปรับขึ้น 50 บาท ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ตามน้ำหนักทองดังนี้ราคาทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม รับซื้อบาทละ 71,750 บาท ขายออกบาทละ 71,950 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัม รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท ขายออกบาทละ 72,750 บาทราคาทองคำครึ่งสลึง 1 บาท น้ำหนัก 1.905 กรัม รับซื้อบาทละ 17,578.02 บาทขายออกบาทละ 35,156.04 บาทราคาทองคำ 50 สตางค์ น้ำหนัก 7.622 กรัม รับซื้อบาทละ 35,156.04 บาทขายออกบาทละ 70,312.08 บาท
เปิดตลาด' ราคาทองคำ ล่าสุดวันนี้' เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ราคาปรับเพิ่ม 50 บาท ตามประกาศของ สมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 9.02 น.
ราคาทองคำแท่งวันนี้ ขายออกบาทละ 71,950 บาท ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ขายออกบาทละ 72,750 บาทวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 9.02 น.
พบว่า ราคาปรับเพิ่ม 50 บาท ส่งผลให้'ราคาทองคำแท่ง' รับซื้อบาทละ 71,750 บาท ขายออกบาทละ 71,950 บาท ส่วน'ราคาทองรูปพรรณ' รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท ขายออกบาทละ 72,750 บาท เช็กราคาทองคำวันนี้ ดังนี้อ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาทหรือ ทองคำ 50 สตางค์ รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และ ทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัมราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 35,156.04 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.811 กรัม และทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3.79 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 17,578.02 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.89 กรั
