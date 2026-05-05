ราคาทองคำวันนี้ 5 พฤษภาคม 2569 คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สมาคมค้า ทองคำ ประกาศ ราคา ทองคำ คงที่เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย ราคา ทองคำ แท่งในวันนี้อยู่ที่บาทละ 70,400 บาทสำหรับการขายออก และ ราคา ทองรูปพรรณ อยู่ที่บาทละ 71,200 บาทสำหรับการขายออก การประกาศ ราคา ครั้งนี้เป็นไปตามการรายงานของสมาคมค้า ทองคำ เมื่อเวลา 9.06 น.
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของราคาทองคำในตลาด ณ ขณะนั้น โดยราคาทองคำแท่งมีการรับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,200 บาท ในขณะที่ราคาทองรูปพรรณมีการรับซื้ออยู่ที่บาทละ 68,796.08 บาท ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขายสะท้อนถึงส่วนต่างกำไรสำหรับผู้ค้าทองคำและเป็นกลไกตลาดทั่วไปในการซื้อขายทองคำ การวิเคราะห์ราคาทองคำตามน้ำหนักที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนและมูลค่าของทองคำในรูปแบบต่างๆ ทองคำแท่ง 1 บาท ซึ่งมีน้ำหนัก 15.244 กรัม มีราคาขายออกที่ 70,400 บาท ในขณะที่ทองรูปพรรณ 1 บาท ซึ่งมีน้ำหนัก 15.16 กรัม มีราคาขายออกที่ 71,200 บาท ความแตกต่างของน้ำหนักและราคาเหล่านี้เป็นผลมาจากค่าแรงในการผลิตและการออกแบบที่เพิ่มขึ้นสำหรับทองรูปพรรณ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังมีการปรับเปลี่ยนตามน้ำหนักที่เล็กลง เช่น ทองคำ 2 สลึง (7.622 กรัม สำหรับทองแท่ง และ 7.58 กรัม สำหรับทองรูปพรรณ) และทองคำ 1 สลึง (3.812 กรัม สำหรับทองแท่ง และ 3.79 กรัม สำหรับทองรูปพรรณ) ซึ่งราคามีการปรับตามสัดส่วนของน้ำหนักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การติดตามราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ผู้ค้าทองคำ และผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนตามปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความต้องการของตลาด การที่สมาคมค้าทองคำประกาศราคาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและวางแผนการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคงที่ของราคาทองคำในวันนี้อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ตลาดกำลังรอคอยปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต การตรวจสอบราคาทองคำตามน้ำหนักที่แตกต่างกันยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อทองคำในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนได้มากที่สุด การรับรู้ถึงรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้การลงทุนและการซื้อขายทองคำเป็นไปอย่างชาญฉลาดและประสบความสำเร็
