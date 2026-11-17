ราคาน้ำมันพุ่ง 93 ดอลลาร์ สหรัฐฯถล่มฐานอิหร่าน ดัชนีวอลล์สตรีทดิ่งตามแรงเทขายเทคโนโลยี
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นแตะ 93.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบหนักจากแรงกดดันภาคเทคโนโลยีและผลประกอบการ NVIDIA ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน
สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงานและตลาดการเงินระดับโลกในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2024 เมื่อ ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร่วมกับความผันผวนของ ดัชนีตลาดหุ้น สหรัฐฯ โดยปัจจัยหลักมาจากความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันดิบจากช่องแคบฮอร์มุซและการปะทะกันระหว่างกองทัพสหรัฐฯและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
วิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลราคาน้ำมันดิบพุ่งสูง
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน (Brent Crude) สำหรับงวดส่งมอบเดือนมกราคม (January) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 70 เซนต์ ปิดการซื้อขายที่ระดับ 93.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI Light Sweet Crude) สำหรับงวดส่งมอบเดือนธันวาคม (December) เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ ปิดที่ 86.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่องAlso readดวงรายสัปดาห์: เสี่ยงโชคได้แต่ห้ามพาคนรัก-เด็กเล็กเข้าห้าง
ความรุนแรงของความขัดแย้งได้ยกระดับขึ้นเมื่อโดรนของอิหร่านได้เข้าโจมตีระบบเรดาร์ทางทหารของสหรัฐฯ บนเกาะบาห์เรน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2024 พร้อมกับมีการรายงานว่ามีลูกเรือบนเรือลำหนึ่งสูญหายหลังเรือดังกล่าวถูกโจมตีถึง 2 รอบในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ การโจมตีที่ซับซ้อนและรุนแรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพของภูมิภาคที่ขยายวงกว้างออกไปและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและเศรษฐกิจในทันที
กองทัพสหรัฐฯตอบโต้ฐานยิงขีปนาวุธบนเกาะเกชม์ของอิหร่าน
เพื่อเป็นการแก้แค้นต่อการโจมตีที่กระทำต่อบุคลากรและสินทรัพย์ของอเมริกาในเมืองเตหะราน กองทัพสหรัฐฯได้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2024 โดยเล็งเป้าหมายไปยังฐานยิงขีปนาวุธบนเกาะเกشم (Kish Island) ของอิหร่าน การตอบโต้ทางทหารในครั้งนี้เป็นมาตรการตอบโต้โดยตรงเพื่อสร้างความยับยั้งชังและลดขีดความสามารถในการโจมตีของฝ่ายอิหร่านในภูมิภาคลุ่มอ่าวเปอร์เซีย
ปฏิบัติการทางทหารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นช่องแคบฮอร์มุซและเกาะเกشم ได้สร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนต่างเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก任何การ escalate ของความขัดแย้งที่อาจปิดกั้นเส้นทางเดินเรือหรือไม่ สามารถส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่ออุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้น
ดัชนีวอลล์สตรีทปิดลบหนักจากแรงฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดการซื้อขายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2024 ในแดนลบตามแรงฉุดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยดัชนี Dow Jones ลดลง 848.75 จุด หรือคิดเป็น 1.64 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 50,759.42 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 76.06 จุด หรือ 1.03 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,340.53 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 181.37 จุด หรือ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 24,328.38 จุด แรงขายออกมีสาเหตุจากความกังวลต่อความยั่งยืนของธุรกิจเทคโนโลยีและการปรับฐานของหุ้นกลุ่มเติบโตสูง
นักลงทุนพากันจับตาดูผลประกอบการของบริษัท NVIDIA ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยคาดหวังว่าการรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดจะชี้วัดทิศทางของอุตสาหกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับความสั่นคลอนอย่างหนักหลังจากที่ เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ NVIDIA หลังถูกเปิดเผยว่ามีสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนที่มีต่อศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Centers) และสร้างความไม่มั่นใจในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
ราคาทองคำฟื้นตัวจากราคาต่ำสุดในรอบ 1 ปี
ในขณะที่ตลาดหุ้นผันผวน ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2024 โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนต่างเฝ้ารอรายงาน minutes (Minutes of Meeting) จากการประชุมประจำเดือนตุลาคม ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดและกรอบเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดหมาย ตลาดทองคำตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อกังวลทางเศรษฐกิจโดยรวม
สัญญาทองคำฟิวเจอร์ส (Gold Futures) สำหรับงวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 3,864.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่นักลงทุนเลือกใช้เมื่อมีความไม่แน่นอนสูงในระบบการเงินโลก การเฝ้าระวังนโยบายดอกเบี้ยของเฟดและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงสนับสนุนจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจหลงเหลืออยู่
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