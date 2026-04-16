ราคาพลังงานคึกคัก! กองทุนน้ำมันปรับลด-เพิ่ม ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ดีเซลลง 1.50 บ./ลิตร เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ปรับลด 0.50 บ./ลิตร

สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันต้องปรับอัตราเงินกองทุนเข้า-ออก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกในประเทศ ล่าสุด ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาปรับลดราคาลงถึง 1.50 บาทต่อลิตร ขณะที่เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทปรับลดลง 0.50 บาทต่อลิตร
สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ในตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ราคาซื้อขาย น้ำมันดีเซล ในตลาดสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 172 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ น้ำมันเบนซิน อยู่ที่ประมาณ 122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 และ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกนี้ส่งผลโดยตรงต่อกลไกการบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากจนเกินไป เพื่อตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลก คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีการพิจารณาและอนุมัติการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยในกลุ่มน้ำมันดีเซล มีการปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาลง 0.04 บาทต่อลิตร จากเดิมที่เคยมีการชดเชย 2.83 บาทต่อลิตร การปรับลดนี้เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกที่ลดลง และเป็นการส่งผ่านส่วนลดไปยังผู้บริโภคโดยตรง ผลลัพธ์ที่ได้คือ ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจะปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร ถือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ก็มีการปรับปรุงอัตราเงินกองทุนเข้าและออก เพื่อให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและคงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้ โดยน้ำมันเบนซิน มีการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเข้ากองทุน 0.29 บาทต่อลิตร ทำให้ยอดเงินกองทุนเข้าสุทธิเป็น 11.41 บาทต่อลิตร แม้ว่าอัตราเงินกองทุนจะปรับเพิ่มขึ้น แต่ด้วยแรงกดดันจากราคาตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร การปรับลดนี้ยังคงช่วยแบ่งเบาภาระผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ได้มีการปรับอัตราเงินกองทุนที่หลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร เช่นเดียวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร และส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 ซึ่งเป็นน้ำมันทางเลือกที่มีสัดส่วนเอทานอลสูงขึ้น มีการปรับลดอัตราเงินกองทุนลง 0.20 บาทต่อลิตร เหลือเป็นการชดเชย 1.26 บาทต่อลิตร จากเดิมที่อาจมีการเก็บเงินเข้ากองทุน ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร และปิดท้ายด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีสัดส่วนเอทานอลสูงสุด มีการปรับลดอัตราเงินกองทุนลง 0.28 บาทต่อลิตร เป็น 2.20 บาทต่อลิตร และส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 31.39 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาขายปลีกในทุกประเภทน้ำมันนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว และต้องการการสนับสนุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการราคาน้ำมันให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเงินจากกองทุนน้ำมันมาช่วยพยุงราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ให้สามารถปรับลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลถึง 1.50 บาทต่อลิตร ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในภาพรวม นอกจากนี้ การปรับอัตราเงินกองทุนสำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ที่ยังคงมีการปรับลดราคาขายปลีกถึง 0.50 บาทต่อลิตร แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาระดับราคาให้แข่งขันได้และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค แม้ว่าบางส่วนของกลุ่มนี้จะมีการปรับเพิ่มเงินนำส่งเข้ากองทุนก็ตาม การบริหารจัดการราคาน้ำมันในลักษณะนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับขึ้นลงของอัตราเงินกองทุนน้ำมัน ไม่ได้เป็นเพียงการปรับตามกลไกตลาดโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และการสนับสนุนการปรับตัวของผู้บริโภค การที่ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ยังคงลดลง แม้จะมีการปรับเพิ่มเงินนำส่งเข้ากองทุนบางส่วน แสดงให้เห็นว่าต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงนั้น มีน้ำหนักมากพอที่จะชดเชยการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินกองทุนได้ และยังคงสามารถส่งผ่านส่วนลดไปยังผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในบางภาคส่วน โดยรวมแล้ว การปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ กับการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากตลาดโลก การปรับลดราคาขายปลีกในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงาน เป็นสัญญาณที่ดี ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไ
