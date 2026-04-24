Head Topics

ราคาทองคำวันนี้ (24 เม.ย. 69) ไม่เปลี่ยนแปลง ทองแท่ง 72,200 บาท ทองรูปพรรณ 73,000 บาท

เศรษฐกิจ News

ราคาทองคำทองคำสมาคมค้าทองคำ
📆4/24/2026 2:57 AM
📰Thairath_News
104 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

สรุปราคาทองคำล่าสุดวันนี้ (24 เมษายน 2569) จากสมาคมค้าทองคำ โดยราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณทรงตัวจากวันก่อนหน้า

รายงานสถานการณ์ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 จาก สมาคมค้าทองคำ ล่าสุด ณ เวลา 9.03 น.

พบว่าราคาทองคำยังคงทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยราคาทองคำแท่งขยับอยู่ที่บาทละ 72,200 บาทสำหรับการขายออก และราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ 73,000 บาทสำหรับการขายออกเช่นกัน ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ผู้ค้าทอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการซื้อขายทองคำ เนื่องจากเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันที่สุดจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างสมาคมค้าทองคำ การที่ราคาทองคำทรงตัวในวันนี้อาจสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งสิ้น การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาทองคำในวันนี้ สมาคมค้าทองคำได้แจ้งราคาซื้อขายทองคำแท่งในครั้งแรกของวัน โดยราคาซื้ออยู่ที่บาทละ 72,000 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 72,200 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่บาทละ 70,554.64 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 73,000 บาท ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายออกนี้เป็นส่วนต่างกำไรสำหรับผู้ค้าทองคำ ซึ่งเป็นกลไกปกติในการซื้อขายทองคำ โดยราคาทองคำที่ประกาศนี้อ้างอิงตามน้ำหนักทองมาตรฐาน โดยทองคำแท่ง 1 บาทมีน้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาทมีน้ำหนัก 15.16 กรัม นอกจากนี้ ราคาทองคำยังมีการปรับเปลี่ยนตามน้ำหนักที่แตกต่างกัน เช่น ทองคำ 2 สลึง ทองคำ 1 สลึง และทองคำครึ่งสลึง โดยแต่ละน้ำหนักจะมีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันไปตามสัดส่วนของน้ำหนักทอง สำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายทองคำในสัดส่วนที่เล็กลง สมาคมค้าทองคำได้แจ้งราคาซื้อขายทองคำรูปพรรณในหน่วย 2 สลึง 1 สลึง และครึ่งสลึง โดยทองคำรูปพรรณ 2 สลึง มีราคาซื้ออยู่ที่ 35,277.32 บาท ทองคำรูปพรรณ 1 สลึง มีราคาซื้ออยู่ที่ 17,638.66 บาท และราคาทองคำรูปพรรณครึ่งสลึงยังไม่ได้ระบุในรายงานนี้ การติดตามราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำ หรือต้องการซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือของขวัญ เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนอยู่เสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การตรวจสอบราคาล่าสุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคมค้าทองคำ จะช่วยให้ผู้ซื้อขายทองคำสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ย และค่าเงินบาท จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในอนาคตได้ดียิ่งขึ้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

ราคาทองคำ ทองคำ สมาคมค้าทองคำ ราคาทองวันนี้ ลงทุนทองคำ

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-24 05:57:07