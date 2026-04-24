ราคาทองคำวันนี้ (24 เม.ย. 69) ไม่เปลี่ยนแปลง ทองแท่ง 72,200 บาท ทองรูปพรรณ 73,000 บาท

สรุปราคาทองคำล่าสุดวันนี้ (24 เมษายน 2569) จากสมาคมค้าทองคำ โดยราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณทรงตัวจากวันก่อนหน้า
รายงานสถานการณ์ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 จาก สมาคมค้าทองคำ ล่าสุด ณ เวลา 9.03 น.
พบว่าราคาทองคำยังคงทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยราคาทองคำแท่งขยับอยู่ที่บาทละ 72,200 บาทสำหรับการขายออก และราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ 73,000 บาทสำหรับการขายออกเช่นกัน ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ผู้ค้าทอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการซื้อขายทองคำ เนื่องจากเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันที่สุดจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างสมาคมค้าทองคำ การที่ราคาทองคำทรงตัวในวันนี้อาจสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งสิ้น การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาทองคำในวันนี้ สมาคมค้าทองคำได้แจ้งราคาซื้อขายทองคำแท่งในครั้งแรกของวัน โดยราคาซื้ออยู่ที่บาทละ 72,000 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 72,200 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่บาทละ 70,554.64 บาท และราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 73,000 บาท ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายออกนี้เป็นส่วนต่างกำไรสำหรับผู้ค้าทองคำ ซึ่งเป็นกลไกปกติในการซื้อขายทองคำ โดยราคาทองคำที่ประกาศนี้อ้างอิงตามน้ำหนักทองมาตรฐาน โดยทองคำแท่ง 1 บาทมีน้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาทมีน้ำหนัก 15.16 กรัม นอกจากนี้ ราคาทองคำยังมีการปรับเปลี่ยนตามน้ำหนักที่แตกต่างกัน เช่น ทองคำ 2 สลึง ทองคำ 1 สลึง และทองคำครึ่งสลึง โดยแต่ละน้ำหนักจะมีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันไปตามสัดส่วนของน้ำหนักทอง สำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายทองคำในสัดส่วนที่เล็กลง สมาคมค้าทองคำได้แจ้งราคาซื้อขายทองคำรูปพรรณในหน่วย 2 สลึง 1 สลึง และครึ่งสลึง โดยทองคำรูปพรรณ 2 สลึง มีราคาซื้ออยู่ที่ 35,277.32 บาท ทองคำรูปพรรณ 1 สลึง มีราคาซื้ออยู่ที่ 17,638.66 บาท และราคาทองคำรูปพรรณครึ่งสลึงยังไม่ได้ระบุในรายงานนี้ การติดตามราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำ หรือต้องการซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือของขวัญ เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนอยู่เสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การตรวจสอบราคาล่าสุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคมค้าทองคำ จะช่วยให้ผู้ซื้อขายทองคำสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ย และค่าเงินบาท จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในอนาคตได้ดียิ่งขึ้
กบน. ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เมษายน 69หลังมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 5 บาทต่อลิตร ภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงเหลือวันละ 107.41 ล้านบาท
พยากรณ์อากาศ 24-29 เมษายน 69ช่วงวันที่ 26-29 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนคลายร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝนลดลง คลื่นลมในทะเลสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร
ประเด็นข่าว 24 เม.ย. 69 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสครบเครื่อง ครบรส สดชื่นรับอรุณ เติมข่าวเข้ม สาระเต็มต่อเนื่อง ในรายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส' ทุกวันจันทร์ - ...
ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เริ่ม 24 เม.ย. 69คืนนี้ (24 เม.ย. 69) เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสา...
'แผ่นดินไหว' วันนี้ 24 เม.ย. 69 เมียนมาใกล้ไทย สถานการณ์โลกระวังรหัสแดง'กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย' วันนี้ เฝ้าระวัง'แผ่นดินไหว' วันที่ 24 เมษายน 2569 สะเทือนหลายรอบ สถานการณ์ทั่วโลกยังเขย่าไหวต่อเนื่อง เมียนมา ใกล้ไทย สถานการณ์โลกระวัง
"มานิตย์" มองโอกาส 44 สส. สู้ประเด็นหน้าที่ สส. แก้ไขกฎหมายได้คดีจริยธรรมร้ายแรงของอดีต 44 สส. พรรคก้าวไกล เสนอแก้ไขกฎหมาย ม.112 วันนี้ (24 เม.ย. 69) ศาลฎีกาจะรับฟ้องและ...
