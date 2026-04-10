ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีซาอุฯ ช่องแคบฮอร์มุซยังปิด แม้สหรัฐฯ-อิหร่านพักรบ

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิด แม้สหรัฐฯ และอิหร่านจะพักรบชั่วคราว
ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงเช้าของวันศุกร์ หลังจากเกิดเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก แม้ว่าสหรัฐอเมริกาและ อิหร่าน จะประกาศพักรบชั่วคราวเป็นเวลาสองสัปดาห์ก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของ ตลาดพลังงาน โลกต่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก เหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของ ช่องแคบฮอร์มุซ
ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบ หากช่องแคบดังกล่าวถูกปิด การขนส่งน้ำมันก็จะหยุดชะงักอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น 83 เซนต์ หรือคิดเป็น 0.87% มาอยู่ที่ 96.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.06% แตะระดับ 98.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 8.00 น. ตามเวลาประเทศไทย การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีรายงานการโจมตีซึ่งอิหร่านถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำ แม้ว่าอิหร่านจะยังไม่ออกมายอมรับความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการก็ตาม\การประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แม้จะได้รับการตอบรับในเชิงบวกในระยะแรก แต่ตลาดก็ยังคงมีความกังวลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีรายงานการสู้รบและเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ นักวิเคราะห์จาก IG ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นในตลาดไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ตลาดจับตาดูความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสัญญาณของการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมัน ก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพในปากีสถาน ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายมองว่า ปากีสถานอาจมีข้อจำกัดด้านอำนาจต่อรองในการผลักดันให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศที่ซับซ้อน และบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค ซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก การปิดช่องแคบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันทั่วโลก ทำให้ราคาสูงขึ้น และอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นในหลายประเทศ\สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลกอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อราคาและความมั่นคงด้านอุปทานน้ำมันในระยะยาว นักลงทุนและผู้บริโภคจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรงได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจลงทุนในตลาดน้ำมัน แม้ว่าการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจช่วยลดความตึงเครียดในระยะสั้น แต่ความเสี่ยงในระยะยาวยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเจรจาสันติภาพในปากีสถานไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายพลังงานของประเทศต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานของพลังงานทั่วโลก ก็อาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันเช่นกัน ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำมันทุกค
