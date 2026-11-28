ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 2568/69 บริษัท สหเรือง ประกาศ 924.80 บาท/ตัน
โรงงานน้ำตาลประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต 2568/69 ที่ 924.80 บาทต่อตัน พร้อมระบุกำหนดการจ่ายเงินปันผลและหักเงินล่วงหน้าอย่างชัดเจน
บริษัท สหเรือง จำกัด ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ mengenai ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย สำหรับ ปีการผลิต 2568 /69 ซึ่งเป็นการอัปเดตตัวเลขสำคัญที่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเฝ้าจับตา เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้สุทธิที่เกษตรกรจะได้รับจากผลผลิตอ้อยที่ตัดส่งเข้าโรงงาน โดยประกาศระบุชัดเจนว่าราคาขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 924.80 บาทต่อตัน ทำให้ชาวไร่ได้รับเงินเพิ่มสุทธิ 34.80 บาทต่อตันจากราคาขั้นต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลขราคาและวงเงินเพิ่มค่าอ้อยที่ชัดเจน
การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของบริษัท สหเรือง จำกัด ในปีการผลิต 2568/69 นี้ มีมูลค่าอยู่ที่ 924.80 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาปิดบัญชีที่แตกต่างจากราคาอ้อยเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในสัญญาเริ่มต้นที่ 890 บาทต่อตัน ความแตกต่างของราคาดังกล่าวส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าอ้อยในอัตรา 34.80 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นตัวเลขสุทธิที่ยังไม่รวมค่าความหวาน หรือ C.C.S. (Cane Sugar Content) เข้าไปด้วย โดยราคา C.C.S. ที่บริษัทใช้คำนวณค่าเพิ่มในกรณีนี้คือ 2.09 บาทต่อเปอร์เซ็นต์ของความหวานAlso read25 วัน 'งานพืชสวนโลกอุดรฯ' ผู้ชมเกือบ 1.8 แสน ท่องเที่ยวคึก โรงแรมโต9%
กลไกการหักเงินล่วงหน้าและปิดบัญชีรายวัน
ก่อนที่เงินส่วนเกินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร บริษัท สหเรือง จำกัด ได้อธิบายกลไกการหักเงินที่อาจทำให้ตัวเลขในบัญชีไม่ตรงกับเงินที่คิดไว้ทันที เนื่องจากการจ่ายเงินขั้นสุดท้ายจะผ่านการหักเงินที่โรงงานได้สำรองจ่ายไว้ให้แก่ชาวไร่อ้อยในระหว่างปีการผลิต ซึ่งรวมถึงเงินปิดอ้อยในอัตราตันละ 40 บาท การหักเงินสำรองดังกล่าวเป็นไปตามหลักบัญชีมาตรฐานเพื่อปิดบัญชีรายวัน (Daily Accounts) ของชาวไร่แต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเลขที่แสดงเป็นยอดเงินที่แท้จริงที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ
รายละเอียดกำหนดการโอนเงินปันผลปี 2569
นอกจากการประกาศราคาของบริษัท สหเรือง จำกัด แล้ว โรงงานน้ำตาลพิมายซึ่งเป็นโรงงานในเครือข่ายเดียวกันก็ได้กำหนดวันดำเนินการโอนเงินปันผลค่าอ้อยส่วนที่เหลือเพิ่มเติมในอัตรา 9.80 บาทต่อตัน ให้กับชาวไร่ โดยมีกำหนดการโอนเงินในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 การดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารจะยึดตามกฎระเบียบเดียวกันคือมีการหักเงินที่โรงงานสำรองจ่ายไว้ล่วงหน้า หักหนี้สินคงค้างของชาวไร่ และหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนที่จะนำเงินที่เหลือโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นเงินปันผลสุดท้ายของปีการผลิตนั้น
ช่องทางบัญชีธนาคารและการเตรียมตัวเกษตรกร
บริษัท สหเรือง จำกัด ระบุแนวทางในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยกำหนดให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เป็นหลัก หากชาวไร่รายใดไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยแทน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ชาวไร่ควรตรวจสอบสถานะหนี้สินคงค้างและยอดเงินสำรองที่หักไว้ผ่านระบบของโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่ายอดเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีตรงกับที่ควรจะเป็นตามปริมาณอ้อยที่ตัดส่งและค่าความหวานจริง
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