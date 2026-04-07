ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (8 เม.ย. 69) อัปเดตล่าสุด: ดีเซล, เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ จาก ปตท., บางจาก, เชลล์, PT

อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดประจำวันที่ 8 เมษายน 2569 สำหรับน้ำมันดีเซล, เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ จากปั๊ม ปตท., บางจาก, เชลล์ และ PT พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบราคาเพื่อผู้บริโภค
ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ (8 เม.ย. 69) สำหรับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านที่ต้องการวางแผนการเติมน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ข้อมูล ราคาน้ำมัน ล่าสุดจาก 4 ผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ ปตท.
, เชลล์, บางจาก และ PT ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอเพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบราคาและเลือกเติมน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุด ก่อนออกเดินทางไปทำงาน ไปทำธุระ หรือท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านสามารถตรวจสอบราคาน้ำมันดีเซล, ราคาน้ำมันเบนซิน, และราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาสินค้าและบริการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น\สำหรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (8 เม.ย. 69) จากปั๊มน้ำมันแต่ละแห่ง มีรายละเอียดดังนี้ เริ่มจาก 'ปั๊ม บางจาก' ไฮดีเซล S ราคา 50.54 บาทต่อลิตร, ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 70.94 บาทต่อลิตร, ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 57.54 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 34.89 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 38.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 43.58 บาทต่อลิตร, และแก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 43.95 บาทต่อลิตร ถัดมาเป็น 'ปั๊ม PT' แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาทต่อลิตร, และแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.95 บาทต่อลิตร ต่อด้วย 'ปั๊ม ปตท.' ดีเซล B20 ราคา 45.54 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.89 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 43.58 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.95 บาทต่อลิตร, เบนซิน อยู่ที่ 52.54 บาทต่อลิตร, ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 70.44 บาทต่อลิตร, และแก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 53.04 บาทต่อลิตร ปิดท้ายด้วย 'ปั๊ม เชลล์ (Shell)' เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.45 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.83 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.45 บาทต่อลิตร, เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 50.54 บาทต่อลิตร, และเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 73.84 บาทต่อลิตร\การเปรียบเทียบราคาน้ำมันจากปั๊มน้ำมันต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกเติมน้ำมันที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้ นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและข้อมูลราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง เช่น การเลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน หรือการวางแผนการเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากราคาที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดน้ำมันและแต่ละผู้ให้บริการ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณา เช่น คุณภาพของน้ำมัน บริการเสริมต่างๆ ของปั๊มน้ำมัน และโปรโมชั่นที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกเติมน้ำมันแต่ละครั้
‘เอกชน’เบรกออก‘หุ้นกู้’ครึ่งแรก ThaiBMA ชี้หากสงครามลากยาวThaiBMA ชี้สงครามลากยาว ‘น้ำมัน-เงินเฟ้อพุ่ง’ ฉุดสภาพคล่องตึงตัว ห่วงผิดนัดชำระ-ปรับโครงสร้างยืดหนี้เสี่ยงเพิ่ม “ยอดออกหุ้นกู้” ไตรมาส 1/69 วูบ 15.5%
Read more »
ราคาน้ำมันวันนี้ 6 เม.ย. 69: อัพเดทราคาเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จากปั๊ม ปตท., บางจาก, เชลล์ และ PTสรุปราคาน้ำมันล่าสุด ณ วันที่ 6 เมษายน 2569 จากปั๊มน้ำมัน ปตท., บางจาก, เชลล์ และ PT ครอบคลุมเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซลทุกชนิด
Read more »
สื่อสิงคโปร์ชี้สงกรานต์ไทยทรุด! เซ่นพิษน้ำมันแพง-สงครามยืดเยื้อสเตรท ไทม์ส รายงาน 'สงกรานต์ไทยปี 69' ส่อเค้าเงียบเหงา ผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่งสูงทำคนไม่กล้าเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่เชียงใหม่อ่วมซ้ำซ้อนจากวิกฤตฝุ่น PM2.5
Read more »
“เอกนัฏ” เรียกโรงกลั่นถกรีดกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมัน'เอกนัฏ' เรียกโรงกลั่นถกรีดกำไรส่วนเกินเข้ากองทุนน้ำมัน ทันที 7 เม.ย. 69 ลั่นเลิกใช้เลขทิพย์กำหนดเพดานค่าการกลั่น
Read more »
หุ้น TIDLOR ดิ่ง 6.67% หลัง 'ปิยะศักดิ์'แจ้งลาออก มีผล 6 เม.ย. 69TIDLOR แจ้ง ‘ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล’ ลาออกจากกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 6 เม.ย. 69 พร้อมสนับสนุนช่วงส่งมอบงานต่อเนื่องถึง ต.ค. 69
Read more »
Read more »