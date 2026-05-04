ราคาทองคำไทยคงที่ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 โดยราคาทองคำแท่งและรูปพรรณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตามอัตราที่กำหนดไว้ ณ เวลา 9.02 น. รวมถึงรายละเอียดราคาในหน่วยที่เล็กลง เช่น 50 สตางค์ 1 สลึง และครึ่งสลึง
ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 ตลาดทองคำในประเทศไทยเปิดตัวด้วยราคาที่คงที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ สมาคมค้าทองคำ ประกาศไว้ ณ เวลา 9.02 น.
ซึ่งราคาทองคำแท่งในวันนี้มีราคาขายออกที่บาทละ 71,050 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 71,850 บาท ซึ่งเป็นการอ้างอิงตามน้ำหนักทองคำที่กำหนดไว้ โดยทองคำแท่ง 1 บาท มีน้ำหนัก 15.244 กรัม ส่วนทองรูปพรรณ 1 บาท มีน้ำหนัก 15.16 กรัม จากรายงานของสมาคมค้าทองคำในวันที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 ราคาทองคำไทยในวันนี้ครั้งแรกที่เวลา 9.02 น.
พบว่าราคายังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 70,850 บาท และขายออกที่บาทละ 71,050 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 69,432.80 บาท และขายออกที่บาทละ 71,850 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเช็คราคาทองคำในวันนี้ได้ตามอัตราที่อ้างอิงตามน้ำหนักทองคำที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาทองคำในหน่วยที่เล็กลง เช่น ทองคำ 50 สตางค์ หรือ 2 สลึง ซึ่งมีน้ำหนัก 7.622 กรัม สำหรับทองคำแท่ง และ 7.58 กรัม สำหรับทองรูปพรรณ โดยราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อที่ 34,716.40 บาท ส่วนทองคำ 1 สลึง หรือครึ่งสลึง มีน้ำหนัก 3.811 กรัม สำหรับทองคำแท่ง และ 3.79 กรัม สำหรับทองรูปพรรณ โดยราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อที่ 17,358.20 บาท และทองรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อที่ 8,679.10 บาท ตามน้ำหนักที่กำหนดไว
