ราคาทองคำล่าสุดวันนี้ เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569

ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณวันนี้ เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
เปิดตลาด ราคาทองคำ ล่าสุดวันนี้ เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ราคาทองคำ แท่งวันนี้ ขายออกบาทละ 67,500 บาท ราคา ทองรูปพรรณ วันนี้ ขายออกบาทละ 68,300 บาท สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 9.03 น.
พบว่า ราคาปรับลด 1,450 บาท ส่งผลให้ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 67,300 บาท ขายออกบาทละ 67,500 บาท ส่วน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,961.16 บาท ขายออกบาทละ 68,300 บาท เช็กราคาทองคำวันนี้ ดังนี้ อ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม และทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัม ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท รับซื้อบาทละ 65,961.16 บาท หรือ ทองคำ 50 สตางค์ รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และ ทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัม ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 32,980.58 บาท รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.811 กรัม และทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3.79 กรัม ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 16,490.29 บาท รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.905 กรัม และทองรูปพรรณครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.89 กรั
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