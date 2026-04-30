ราคาทองฟิวเจอร์สพุ่งทะยานเหนือ 4,600 ดอลลาร์ รับปัจจัยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า-ราคาน้ำมันปรับตัวลง

📆4/30/2026 5:14 PM
📰InfoQuestNews
ราคาทองคำในตลาดฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ การแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่น และการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ แม้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ราคา ทองคำ ในตลาด ฟิวเจอร์ส ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ณ เวลา 23.34 น.

ตามเวลาประเทศไทย การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ล้วนส่งผลให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและแหล่งพักเงินทุนที่สำคัญ สัญญาทองคำตลาด COMEX ซึ่งมีการส่งมอบในเดือนมิถุนายน ปรับตัวขึ้นถึง 59.91 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31 ปิดที่ระดับ 4,621.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทองคำในสถานการณ์ปัจจุบัน การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น เนื่องจากเมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากราคาทองคำที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะลดลง ทำให้การซื้อทองคำมีต้นทุนที่ต่ำลง นอกจากนี้ การแทรกแซงค่าเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังมีส่วนสำคัญในการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและ BOJ ได้เข้าแทรกแซงตลาดโดยการซื้อเงินเยนและขายดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการแทรกแซงตลาดอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2567 เพื่อสนับสนุนค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง การแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนได้เร่งขายทำกำไรหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีในช่วงต้นปี นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมันที่อาจลดลง ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวลดลง แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงมองว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากการตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกและทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม ซิตี้กรุ๊ปยังคงยืนยันเป้าหมายราคาทองคำไว้ที่ระดับ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐในระยะ 6-12 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซิตี้กรุ๊ปยังคงมองว่าทองคำมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะสั้นก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในทองค

