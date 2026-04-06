ราคาน้ำมันพ่นพิษ กระทบการค้าสองฝั่งโขง จุดผ่อนปรนตลาดนัดไทย-ลาว อ.ธาตุพนม อ่วม

วิกฤตราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนตลาดนัดไทย-ลาว อ.ธาตุพนม พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการเรือโดยสารได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้องปรับราคาค่าสินค้าและค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นและปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
บรรยากาศ ณ จุดผ่อนปรน ตลาดนัดไทย-ลาว อ. ธาตุพนม จ.
นครพนม ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนจากทั้งสองฝั่งโขงที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าภาพรวมจะดูคึกคักไปด้วยสินค้าท้องถิ่นหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปลาแม่น้ำโขง แมลงต่างๆ ไข่มดแดง และพืชผักพื้นบ้าน แต่ภายใต้รอยยิ้มและความจอแจนั้น กลับแฝงไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัด เกี่ยวกับวิกฤตราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นอาหารจากธรรมชาติ เช่น ไข่มดแดง และสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ ที่พ่อค้าแม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย อย่างไรก็ตาม พ่อค้าแม่ค้าต่างยอมรับว่ากำไรที่ได้ในแต่ละวันนั้นลดลงกว่าแต่ก่อนมาก นางพอน แม่ค้าจากแขวงคำม่วน สปป.ลาว เปิดเผยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลว่า สถานการณ์ในขณะนี้ค่อนข้างลำบากมาก เนื่องจากต้นทุนการเดินทางข้ามมาขายของที่ฝั่งไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าเรือข้ามฟาก และค่าขนส่งสินค้าที่ต้องปรับราคาตามราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น จากเดิมที่ค่าโดยสารเรือข้ามฟากอยู่ที่ 80 บาทต่อเที่ยว ตอนนี้ต้องปรับขึ้นเป็น 120 บาทต่อเที่ยว และค่าครองชีพในฝั่งลาวเองก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การตั้งราคาสินค้าต้องปรับขึ้นตามไปด้วย เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ลูกค้าชาวไทยก็ซื้อน้อยลง หากจะขายในราคาเดิมก็ขาดทุน ทำให้ทุกวันนี้ต้องมาขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปวันๆ เท่านั้น\ด้านนายสมชาย พ่อค้าชาว อ.ธาตุพนม ที่ทำหน้าที่รับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปขายต่อ กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้ค่าขนส่งพืชผักจากต่างอำเภอมีราคาสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของตนเองก็สูงขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบันต้องคำนวณต้นทุนและผลกำไรกันวันต่อวัน ผู้บริโภคเองก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น จากเดิมที่เคยซื้อสินค้าเป็นกิโลกรัม ก็ลดลงเหลือเพียงครึ่งกิโลกรัม หรือซื้อเพียงพอสำหรับบริโภคในแต่ละมื้อเท่านั้น วิกฤตราคาน้ำมันครั้งนี้ทำให้การค้าขายที่เคยคึกคักต้องซบเซาลงไปอย่างมาก นอกจากนี้ นายโก๊ะ อายุ 61 ปี ชาวปากเซบั้งไฟ แขวงคำม่วน สปป.ลาว ผู้ประกอบอาชีพเดินเรือโดยสารมานานกว่า 23 ปี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยระบุว่าต้นทุนการดำเนินงานในปัจจุบันสูงขึ้นจนไม่สามารถแบกรับภาระในราคาเดิมได้ ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสารจาก 80 บาท เป็น 120 บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ นายโก๊ะยอมรับว่าอาจมีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการเรือโดยสาร เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อต้นทุนที่เสียไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ในวงกว้าง แม้ว่าจุดผ่อนปรนแห่งนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวธาตุพนมและชาวลาวจากแขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตก็ตาม แต่ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กลไกทางเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ต้องหมุนช้าลง\สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างราคาน้ำมันและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวอย่างชัดเจน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ทำให้การค้าขายชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นอีกด้วย ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จุดผ่อนปรนตลาดนัดไทย-ลาว อ.ธาตุพนม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นกับปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำมัน การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในระยะยา
ราคาน้ำมัน ตลาดนัดไทย-ลาว ธาตุพนม การค้าชายแดน ค่าครองชีพ เรือข้ามฟาก เศรษฐกิจ แขวงคำม่วน สปป.ลาว