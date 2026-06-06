ราคาทองคำยังขาดแรงส่งในการปรับตัวขึ้น

ราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม 2569 ยังขาดแรงส่งในการปรับตัวขึ้น โดยราคาปรับตัวลดลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้า และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนมกราคมราว 13-15%
ระบุว่า ราคาทองคำ ในเดือนพฤษภาคม 2569 ยังขาดแรงส่งในการปรับตัวขึ้น โดยราคาปรับตัวลดลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้า และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนมกราคมราว 13-15% ราคาทองคำ ปรับตัวลง ท่ามกลางแรงกดดันจากความกังวล เงินเฟ้อ ที่เพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันพุ่ง ส่งผลให้นักลงทุนลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นยังกดดัน ราคาทองคำ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ยังช่วยพยุงราคาไม่ให้ปรับตัวลงมากนัก ทั้งนี้ตลอดทั้งเดือน ราคาทองคำ เคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,450-4,770 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้าน เงินเฟ้อ และความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง จะคลี่คลายลงในช่วงที่ตลาดมีความหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมักช่วยหนุน ราคาทองคำ ผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง แรงกดดันด้าน เงินเฟ้อ ที่ผ่อนคลายลง และลดความจำเป็นที่ธนาคารกลางจะต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ราคาทองคำ ยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบ Triangle Pattern ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่สามารถเลือกทิศทางได้อย่างชัดเจน ในด้านหนึ่ง ความคาดหวังต่อการลดระดับความตึงเครียดใน ตะวันออกกลาง และความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจช่วยลดแรงกดดันต่อราคาพลังงาน และทำให้ความกังวลด้าน เงินเฟ้อ ผ่อนคลายลงได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ราคาทองคำ จะยังอยู่ในช่วงพักฐานในระยะสั้น แต่เราคาดว่าบรรยากาศการลงทุนต่อทองคำจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป หากสถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง เริ่มคลี่คลาย จากมุมมองทางเทคนิค หาก ราคาทองคำ สามารถทะลุกรอบบนของ Triangle Pattern บริเวณ 4,670 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้สำเร็จ ก็จะช่วยยืนยันการกลับมาของโมเมนตัมเชิงบวกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ที่แข็งแกร่งมากขึ้นโครงสร้างอุปสงค์ของ Silver กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเดิมที่ขับเคลื่อนหลักโดย อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ไปสู่โครงสร้างอุปสงค์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันอุปสงค์ Silver ราว 60% ของโลกมาจากภาคอุตสาหกรรม ทำให้ Silver เป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่มีความอ่อนไหวต่อ เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการเติบโตของอุปสงค์ Silver จากภาค Solar ในระยะต่อไปมีแนวโน้มชะลอลง ปัจจัยสำคัญประการแรกคือการเปลี่ยนผ่านของตลาดไฟฟ้าจีนเข้าสู่ระบบกำหนดราคาที่อิงกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้อัตราการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของผู้ประกอบการชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านม.
ระบุว่า ราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม 2569 ยังขาดแรงส่งในการปรับตัวขึ้น โดยราคาปรับตัวลดลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้า และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนมกราคมราว 13-15% ราคาทองคำปรับตัวลง ท่ามกลางแรงกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันพุ่ง ส่งผลให้นักลงทุนลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นยังกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังช่วยพยุงราคาไม่ให้ปรับตัวลงมากนัก ทั้งนี้ตลอดทั้งเดือน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,450-4,770 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลงในช่วงที่ตลาดมีความหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมักช่วยหนุนราคาทองคำ ผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง และลดความจำเป็นที่ธนาคารกลางจะต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบ Triangle Pattern ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่สามารถเลือกทิศทางได้อย่างชัดเจน ในด้านหนึ่ง ความคาดหวังต่อการลดระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจช่วยลดแรงกดดันต่อราคาพลังงาน และทำให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อ ผ่อนคลายลงได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาทองคำจะยังอยู่ในช่วงพักฐานในระยะสั้น แต่เราคาดว่าบรรยากาศการลงทุนต่อทองคำจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย จากมุมมองทางเทคนิค หากราคาทองคำสามารถทะลุกรอบบนของ Triangle Pattern บริเวณ 4,670 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้สำเร็จ ก็จะช่วยยืนยันการกลับมาของโมเมนตัมเชิงบวกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ที่แข็งแกร่งมากขึ้นโครงสร้างอุปสงค์ของ Silver กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเดิมที่ขับเคลื่อนหลักโดยอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ไปสู่โครงสร้างอุปสงค์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันอุปสงค์ Silver ราว 60% ของโลกมาจากภาคอุตสาหกรรม ทำให้ Silver เป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม เรามองว่าการเติบโตของอุปสงค์ Silver จากภาค Solar ในระยะต่อไปมีแนวโน้มชะลอลง ปัจจัยสำคัญประการแรกคือการเปลี่ยนผ่านของตลาดไฟฟ้าจีนเข้าสู่ระบบกำหนดราคาที่อิงกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้อัตราการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของผู้ประกอบการชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านม
ราคาทองคำ เงินเฟ้อ ตะวันออกกลาง Silver อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
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