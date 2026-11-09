ราคาบิตคอยน์ผันผวนหนัก ดิ่งแตะ 73,669 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นกลับเหนือ 75,000 ดอลลาร์
ราคาบิตคอยน์ผันผวนรุนแรงในต้นสัปดาห์ ทำให้มีการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนจับตาดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันที่ 10 พฤศจิกายน
ราคา บิตคอยน์ และ ตลาดคริปโท เคอร์เรนซีเผชิญความผันผวนรุนแรงในต้นสัปดาห์นี้ โดยราคา บิตคอยน์ ร่วงลงแตะระดับ 73,669 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลา 05.00 น. ก่อนจะกลับตัวฟื้นขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากกราฟ BTC/USD
การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนทั้งฝั่งที่เปิดสถานะ Long และฝั่งที่เปิดสถานะ Short ได้รับความเสียหายไปพร้อมกัน ท่ามกลางความกังวลเรื่องปัจจัยมหภาคและการรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำหนดประกาศในวันที่ 10 พฤศจิกายนAlso readสภาพอากาศวันนี้ 9 พ.ย. 69 เตือน 11 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ไทยตอนบน อากาศเย็นลง
รายละเอียดการดิ่งลงและฟื้นตัวของราคาบิตคอยน์
ราคาบิตคอยน์ร่วงลงแตะ 73,669 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ตลาดคริปโทฯ ถูกฉุดลงตามไปพร้อมกัน ก่อนที่ราคาจะกลับตัวอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา
หลังจากนั้น บิตคอยน์พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 75,576 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่ย่อตัวลงมาก่อนหน้า ก่อนที่ราคาจะกลับมาหลุดระดับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในช่วงเวลาที่มีการรายงานข่าว
การแกว่งตัวขึ้นลงในระยะเวลาสั้นสะท้อนว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ราคาจึงตอบสนองต่อแรงซื้อและแรงขายที่เข้ามาสลับกันอย่างรุนแรง
ภาพรวมการล้างพอร์ตและผลตอบแทนของเหรียญหลัก
ตลอดช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโทฯ มีการล้างพอร์ตเป็นมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัดส่วนของการล้างพอร์ตฝั่ง Long คิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
การล้างพอร์ตส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับอีเธอเรียม (Ethereum) มากกว่าบิตคอยน์เกือบสองเท่าตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เหรียญหลักอย่างอีเธอเรียมและเหรียญ HYPE ให้ผลตอบแทนติดลบอย่างหนักในรอบ 24 ชั่วโมง
ท่ามกลางภาวะตลาดที่ซบเซา เหรียญมีม PEPE กลับสามารถพุ่งทะยานสวนทางตลาดได้มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากเหรียญหลักส่วนใหญ่อย่างชัดเจน
ผลกระทบต่อนักลงทุนและการรอประกาศดัชนี CPI
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ Core CPI ประจำเดือนตุลาคม ของสหรัฐฯ จะถูกประกาศในวันที่ 10 พฤศจิกายน และอาจเป็นปัจจัยที่กดดันราคาคริปโทเคอร์เรนซีจากปัจจัยมหภาคอีกครั้ง
ความผันผวนในต้นสัปดาห์นี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกว่าเดิม โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจในการเทรด เนื่องจากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การถูกบังคับปิดสถานะได้
ผู้เขียนมองว่า ความผันผวนรุนแรงและการล้างพอร์ตมูลค่าสูงสะท้อนว่าตลาดมีการใช้เลเวอเรจอย่างหนาแน่นและมีความเปราะบางสูง นักลงทุนจึงควรระมัดระวังความเสี่ยงในระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วงที่รอผลประกาศดัชนี CPI ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในรอบถัดไป
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