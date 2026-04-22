ราคาทองคำพุ่งทะยานเหนือ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐ หลังทรัมป์ขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน

ราคาทองคำฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและความหวังในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ราคา ทองคำ ในตลาดฟิวเจอร์สพุ่งทะยานขึ้นเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์อย่างชัดเจนในช่วงเช้าวันนี้ ตามเวลาประเทศไทย ณ เวลา 20.55 น.
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตลาด COMEX ซึ่งมีกำหนดส่งมอบในเดือนมิถุนายน ปรับตัวสูงขึ้นถึง 54.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.16 ปิดที่ระดับ 4,774.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ที่ขยายระยะเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับประเทศอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด การขยายเวลาดังกล่าวได้รับการมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่บ่งบอกถึงการลดลงของความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนทั่วโลก การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีส่วนสำคัญในการผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น เนื่องจากทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven asset) ที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอน เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทองคำจะกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากต้นทุนในการซื้อทองคำจะลดลง ทำให้ความต้องการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Marex อย่าง เอ็ดเวิร์ด เมียร์ ได้ออกมาเตือนว่า การขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงนี้เป็นเพียงสัญญาณชั่วคราวเท่านั้น หากข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลง และสถานการณ์ความขัดแย้งกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง เราอาจได้เห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบและอัตราดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้เช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ได้ออกรายงานวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยระบุว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวสารและความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง รวมถึงความต้องการสภาพคล่องในตลาดการเงิน แม้ว่าธนาคารจะมองว่าการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในขณะนี้ยังคงมีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานในระยะสั้น แต่ธนาคารยังคงคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาสที่ราคาทองคำจะกลับไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถรักษาคุณค่าได้ในระยะยาว และเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก การลงทุนในทองคำจึงยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่มั่นค
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
