ราคาสินค้าเกษตรไทยสัปดาห์เม.ย. ผันผวน สุกร-ปลาป่น-ข้าวโพดพุ่ง ไก่เนื้ออ่อนตัว

ภาพรวมสินค้าเกษตรไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (13-17 เม.ย. 2569) เคลื่อนไหวผสมผสาน ปัจจัยต้นทุนและความต้องการช่วงเทศกาล ส่งผลให้ราคาสุกร ปลาป่น และข้าวโพดปรับขึ้น ขณะที่ไก่เนื้ออ่อนตัว ไข่ไก่และกากถั่วเหลืองทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันตลาดโลกและต้นทุนพลังงานผันผวน
สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่หน้าไซโลโรงงานอาหารสัตว์ พบว่าราคาได้ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 642 บาทต่อหาบ มาอยู่ที่ 657 บาทต่อหาบ ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่นครชิคาโก (CBOT) ข้อมูลจากสำนักข่าวอินโฟเควสท์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ระบุว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดสำหรับเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับลดลง 2.75 เซนต์ หรือคิดเป็น -0.61% โดยปิดตลาดที่ระดับ 4.4850 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล การปรับตัวลดลงของราคาข้าวโพดในวันพฤหัสบดีนั้น เกิดจากการขายทำกำไรของนักลงทุน หลังจากที่ราคาได้ปรับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์
ส่วนของกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาคงที่อยู่ที่ระดับ 16.10 บาทต่อกิโลกรัม สถานการณ์นี้ได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ได้มีการพักรบชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทรงตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันยังส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกัน การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในประเทศบราซิลดำเนินการไปแล้วประมาณ 85% สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่นครชิคาโก (CBOT) ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 โดยสำนักข่าวอินโฟเควสท์ ชี้ว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองสำหรับเดือนพฤษภาคม 2569 ลดลง 3.25 เซนต์ หรือ -0.28% ปิดตลาดที่ระดับ 11.6375 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล สัญญาถั่วเหลืองปิดลดลงในวันพฤหัสบดี หลังจากที่พลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นในวันพุธก่อนหน้า
ในส่วนของสถานการณ์การจับปลาที่ประเทศเปรู เริ่มมีการดำเนินการแล้ว และยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณการจับปลาที่เกิดขึ้นจริงต่อไป การที่ปริมาณโควตาการจับปลาที่ประกาศออกมานั้น น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาที่จีนยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี รวมถึงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่หน้าท่าเรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสต็อกสินค้าที่หน้าท่าเรือกลับลดน้อยลง
สำหรับราคาปลาป่นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับขึ้นราคาในทุกเบอร์ โดยปลาป่นเกรดสำหรับกุ้ง ปรับราคาจาก 56 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 58 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 ในเกรดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60% ขึ้นไป ราคาปรับขึ้นจาก 50.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 52.70 บาทต่อกิโลกรัม และปลาป่นเกรดที่มีโปรตีนต่ำกว่า 60% ก็ปรับขึ้นจาก 45.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 47.70 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดโปรตีนสูงกว่า 60% ขึ้นไป ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 47.20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 49.20 บาทต่อกิโลกรัม และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56% แต่ไม่เกิน 60% ก็ปรับขึ้นจาก 44.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 46.70 บาทต่อกิโลกรัม
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ในสัปดาห์ที่ 16 ของปี 2569 โดยเฉพาะในวันพระที่ 16 เมษายน 2569 ราคาอ้างอิงสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเป้าหมายสำหรับภูมิภาคต่างๆ อยู่ที่ระหว่าง 70-72 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาลูกสุกรขุนขนาดเล็กอยู่ที่ 2,000 บาทต่อตัว โดยมีช่วงราคาที่บวกหรือลบได้ 68 บาท
ในด้านของกลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 พบว่าราคาได้ลดลงจาก 41 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาได้ลดลงจาก 19.50 บาทต่อตัว มาอยู่ที่ 17.50 บาทต่อตัว ในขณะที่ราคาลูกไก่ไข่ ยังคงยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 28.00 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปล
