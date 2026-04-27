ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้ ทองโลกทรงตัวท่ามกลางความมั่นใจผู้บริโภคสหรัฐฯ

ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลง 150 บาทในเช้าวันนี้ ทองโลกยังคงทรงตัวในกรอบแนวรับ/แนวต้าน เนื่องจากเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีเริ่มทรงตัว หลังอิสราเอลและเลบานอนขยายเวลาหยุดยิง ส่วนสหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนสูงถึง 49.8 หน่วย แสดงถึงความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยท่ามกลางภาวะสงคราม
ราคาทองคำ ในเช้าวันนี้ (27 เมษายน 2569) ลดลง 150 บาท (ครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บาท เวลา 09.24 น.
) โดยราคาทองแท่งในประเทศรับซื้อที่ 71,900 บาท และราคารูปพรรณขายออกที่ 72,900 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ฮั่วเซ่งเฮง ทองโลกยังคงทรงตัวในกรอบแนวรับ/แนวต้าน เนื่องจากเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีเริ่มทรงตัว หลังอิสราเอลและเลบานอนขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์ ส่วนสหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนเมษายนสูงถึง 49.8 หน่วย แสดงถึงความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคท่ามกลางภาวะสงคราม ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 14.0 ตันในสัปดาห์ก่อน รวมสุทธิ 1,046.62 ตัน วิเคราะห์ราคาทองโลกปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 4,674 ดอลลาร์ และฟื้นตัวขึ้น ประเมินว่าทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,730 ดอลลาร์ แต่อาจย่อตัวลงอีกครั้งในภายหลัง หากหลุดแนวรับที่ 4,650 ดอลลาร์ ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง ส่วนราคาทองในประเทศปรับตัวลงตามทองโลก ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัว แนะทยอยขายตามแนวต้านที่ 72,300 บาท และทยอยซื้อตามแนวรับที่ 71,750 บาท แต่หากหลุดแนวรับที่ 71,500 บาท แนะขายตัดขาดทุน ราคาทองคำเช้านี้ลดลง 150 บาท (ครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บาท) ส่งผลให้ราคาทองแท่งขายออกที่ 72,100 บาท และรับซื้อที่ 71,900 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกที่ 72,900 บาท และรับซื้อที่ 70,463.68 บาท ราคาทองโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองรูปพรรณรวมค่ากำเหน็จ 800 บาท มีดังนี้ ทองครึ่งสลึงขาย 9,813 บาท ทอง 1 สลึงขาย 18,825 บาท ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ขาย 36,850 บาท และทอง 1 บาทขาย 72,900 บาท ทองคำหนัก 2 บาทขาย 145,800 บาท ทองคำหนัก 5 บาทขาย 364,500 บาท ภาพรวมราคาทองปี 2569 ปรับขึ้น 7,150 บาท เดือนมกราคมปรับขึ้น 12,700 บาท เดือนกุมภาพันธ์ปรับขึ้น 3,400 บาท เดือนมีนาคมปรับลด 6,400 บาท เดือนเมษายนปรับขึ้น 900 บา
ราคาทองคำ ทองโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ทองแท่ง