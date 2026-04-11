ราคาน้ำมันวันนี้ 12 เมษายน 2569: ปตท. บางจาก อัพเดทราคาล่าสุด

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด 12 เมษายน 2569 จาก ปตท. และ บางจาก โดย ฐานเศรษฐกิจ รายงานราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมภาษี) แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.95 บาท/ลิตร และดีเซลอยู่ที่ 44.40 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน วันนี้ 12 เมษายน 2569 ยังคงทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาล่าสุดที่ประกาศโดย บริษัท ปตท.
น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ข้อมูลนี้รวบรวมโดย ฐานเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลราคาขายปลีกน้ำมันล่าสุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาดังกล่าวยังคงเป็นผลมาจากการปรับลดราคาก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการปรับลดราคาน้ำมันในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 ลดลงถึง 3 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มน้ำมันพรีเมียมอย่าง ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 (OR) และ ไฮพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ 98+ (บางจาก) ลดลง 1 บาทต่อลิตรเช่นกัน ในส่วนของน้ำมันดีเซล มีการปรับลดราคาที่แตกต่างกัน น้ำมันดีเซล B7 ลดลง 4 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซล B20 ลดลง 6 บาทต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมจาก OR และ บางจาก ลดลง 2 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีก ณ วันที่ 12 เมษายน 2569 ในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาอยู่ที่ 42.95 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 44.40 บาทต่อลิตร ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคในการวางแผนการใช้จ่ายและการเดินทางในช่วงเวลาปัจจุบันที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน การติดตามข่าวสารและข้อมูลราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ\การประกาศราคาคงที่ของน้ำมันในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดน้ำมันที่อาจมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบในตลาดโลก นอกจากนี้ ยังอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐในการควบคุมราคาพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ค่าเงินบาท อัตราภาษี และต้นทุนการขนส่งและจัดจำหน่าย ดังนั้น ผู้บริโภคควรติดตามข่าวสารและข้อมูลราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมน้ำมันและวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้บริโภคไม่พลาดข้อมูลสำคัญและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที\สถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงค่าขนส่ง และค่าครองชีพของประชาชนทั่วไป การที่ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในวันนี้ อาจช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันในระยะยาว จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในอนาคตได้เช่นกัน ฐานเศรษฐกิจจะยังคงติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไ
