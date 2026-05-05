ราคาทองคำโลกลดลง 93.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังดอลลาร์และยีลด์พุ่ง ตามราคาน้ำมันดิบ

ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลง 93.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากดัชนีเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ยีลด์) ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา
ราคา ทองคำ โลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ (5 พฤษภาคม 2569) โดยลดลงถึง 93.03 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ เนื่องจากดัชนีเงิน ดอลลาร์ สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ยีลด์) ปรับตัวสูงขึ้นตามราคา น้ำมันดิบ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคา น้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวสูงขึ้นถึง 118 และ 106 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลตามลำดับ นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดใน ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากอิหร่านเตือนกองกำลังสหรัฐฯ ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว และยังพิจารณาท่าทีตอบสนองต่อข้อเสนอเจรจาสันติภาพของสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีความคืบหน้า ทางด้านตลาดเงินสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า เฟด อาจคงดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก 93.
3% เป็น 95.2% ส่วนกองทุน SPDR ขายทองคำ 10.85 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับราคาทองคำในประเทศไทย ปรับตัวลงตามทองโลก โดยราคาทองคำแท่งขายออกที่ 70,350 บาท และรับซื้อที่ 70,150 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณขายออกที่ 71,150 บาท และรับซื้อที่ 68,750.60 บาท ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,538 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 32.73 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองรูปพรรณรวมค่ากำเหน็จ 800 บาท มีราคาดังนี้ ทองครึ่งสลึง ราคาขาย 9,600 บาท ทอง 1 สลึง ราคาขาย 18,400 บาท ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคาขาย 36,600 บาท และทอง 1 บาท ราคาขาย 71,200 บาท ทองคำหนัก 2 บาท ขายออก 142,400 บาท ทองคำหนัก 5 บาท ขาย 356,600 บาท ภาพรวมราคาทองปี 2569 บวก 5,600 บาท เดือนมกราคม ทองคำบวก 12,700 บาท เดือนกุมภาพันธ์ บวก 3,400 บาท เดือนมีนาคม ลบ 6,400 บาท เดือนเมษายน บวก 250 บาท เดือนพฤษภาคม ลบ 1,050 บาท โดยภาพรวมราคาทองปี 2569 ราคาสูงสุดที่ 81,950 บาท และราคาต่ำสุดที่ 64,550 บาท มีส่วนต่างราคาที่ 5,450 บา
ทองคำ ดอลลาร์ น้ำมันดิบ ช่องแคบฮอร์มุซ เฟด
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
หมออ๋อง เคาะฤกษ์วันที่ 10 เดือน 10 เวลา 10 โมง เข้าพรรคเป็นธรรม ย้ำไม่ตระบัตสัตย์หมออ๋อง รองประธานสภาคนที่ 1 เคาะแล้ว วันที่ 10 เดือน 10 เวลา 10 โมง เตรียมสมัครเข้าพรรคเป็นธรรม ย้ำ ไม่ตระบัตสัตย์
Read more »
“อิ๊งค์” ลั่น พท.ตัดสินใจถูกตั้ง รบ.ผสมเมื่อ 10 เดือนก่อน เร่งแก้ปัญหาหมักหมมจากรัฐประหาร ซัดแบงก์ชาติอิสระเป็นอุปสรรคแก้ ศก.“อุ๊งอิ๊ง” กล่าวเปิดงาน “10 เดือนที่ไม่รอ ทำต่อให้เต็ม 10” ยันตัดสินใจถูกต้องที่จัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ 10 เดือนก่อน อ้างปัญหาหมักหมมจากการรัฐประหาร หากไม่เป็นรัฐบาลผสมก็ยากที่จะได้แก้ปัญหา โวยกฎหมายให้แบงก์ชาติเป็นอิสระ เป็นอุปสรรค
Read more »
อคส. เปิดชี้แจงเงื่อนไขประมูลข้าว 10 ปี มีผู้สนใจร่วมฟัง 10 รายองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดชี้แจงรายละเอียดสำหรับผู้สนใจร่วมประมูลข้าวรัฐบาล 10 ปี มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมรับฟัง 10 ราย ก่อนหน้ามีสอบถามเข้ามากว่า 10 ราย เผยมั่นใจมีผู้ยื่นซองแน่นอน
Read more »
รู้จัก 10 สนามแข่งขันศึกยูโร 2024 ใน 10 เมืองของเจ้าภาพเยอรมนีรู้จัก 10 สนามแข่งขัน ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ “ยูโร 2024” ใน 10 เมืองของเยอรมนี วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ
Read more »
10 เทคโนโลยีน่าจับตามองปี 67 สวทช. ชี้ชัด ‘ยุค AI’ มาถึงแล้วสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” (10 Technologies to Watch 2024) ซึ่งเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจโลกในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
Read more »
Google เปิดตัว Pixel 10 ซีรีส์ รองรับชาร์จไร้สาย Qi2 ชิป Tensor G5 และกล้องพร้อม Geminiสิ้นสุดการรอคอย Google เปิดตัว Pixel 10 ซีรีส์ ทั้ง Pixel 10 , Pixel 10, Pixel 10 Pro และ Pixel 10 Pro XL รวมถึง Pixel 10 Pro Fold
Read more »