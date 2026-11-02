ราคาข้าวเปลือกสดปี 2569 พุ่งสูงสุด 10 ปี ชาวนาบุรีรัมย์เร่งขายสร้างรายได้
ราคาข้าวเปลือกสดในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2559 อยู่ที่ 14,000-14,700 บาทต่อตัน ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวขายสร้างรายได้หลังเผชิญราคาต่ำนานหลายปี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ชาวนาหลายหมู่บ้านใน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เร่งจ้างรถเกี่ยวเพื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวสดและนำไปขายตามลานรับซื้อและโรงสีในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ในช่วงจังหวะที่ ราคาข้าว เปลือกสดกำลังพุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี ส่งผลดีอย่างมีนัยสำคัญต่อภาค การเกษตร ในท้องถิ่นที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตราคาต่ำมายาวนาน
ราคาข้าวพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี
ในปีนี้ราคาข้าวเปลือกสดมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยอยู่ที่ระดับตันละ 14,000 ถึง 14,700 บาท ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ช่วงปี 2559 เป็นต้นมา ภาวะเช่นนี้สร้างความดีใจและความหวังใหม่ให้แก่ชาวนาจำนวนมาก หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาสภาพตลาดที่ราคาข้าวตกต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เกือบสิบปีแล้วที่เกษตรกรต้องดิ้นรนกับสภาวะดังกล่าวAlso readอารเตตต้าเผยความภูมิใจอาร์เซน่อลบุกชนะลิเวอร์พูลขึ้นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
ในอดีตในช่วงปีที่ราคาต่ำสุด ผลผลิตข้าวอาจถูกซื้อในราคาเพียงตันละ 8,000 ถึง 9,000 บาทเท่านั้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าต่ำจนแทบไม่คุ้มทุนสำหรับการลงทุนเพาะปลูกเลย การที่ราคาขยับขึ้นสู่ระดับปัจจุบันจึงนับเป็นการบรรเทาภาระความทุกข์ยากให้กับผู้ทำนาในพื้นที่อย่างชัดเจน
ต้นทุนการผลิตสูงกดดันรายได้เกษตรกร
แม้ว่าราคาขายจะดูน่าพึงพอใจ แต่ภาพรวมการทำนาในปีนี้มีปัจจัยกดดันจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคาปุ๋ยเคมีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จายในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เกษตรกรจึงต้องคำนวณอย่างละเอียดรอบคอบว่าการขายข้าวในราคาปัจจุบันจะสร้างกำไรสุทธิได้จริงหรือไม่
นายจำนอง จินดาศรี และนายลา คอนเพชร สองชาวนาจากบ้านยางตาสาด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ความคุ้มทุนในการทำนาถูกท้าทายอย่างมาก หากว่าราคาข้าวในตลาดลดลงต่ำกว่าตันละ 12 บาท หรือต่ำกว่านั้น เกษตรกรอาจต้องแบกรับภาระขาดทุนและขาดทุนทุนหมุนเวียนสำหรับการทำการเกษตรรอบต่อไปได้ทันที
ชาวนาเร่งขายทันทีเกรงราคาตก
ด้วยเหตุนี้ ชาวนาหลายรายจึงตัดสินใจเร่งเก็บเกี่ยวและขายข้าวทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากเพื่อหวังว่าราคาจะคงที่หรือสูงขึ้นต่อไป ความกังวลหลักคือปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก อาจทำให้กลไกตลาดปรับราคาขาลงได้ง่าย หากปล่อยให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาอาจถูกกดลงจนเสียเปรียบต่อต้นทุนการผลิตที่มีอยู่แล้ว
การรีบขายจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อตัดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในอนาคต แม้ช่วงต้นฤดูจะเป็นช่วงที่ราคาดีมาก แต่ความไม่แน่นอนของตลาดทำให้ชาวนาต้องยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อน มากกว่าจะหวังกำไรสูงสุดจากช่วงปลายฤดูที่อาจมีอุปทานล้นตลาด
ความหวังและข้อกังวลของเกษตรกร
แม้ว่าราคาข้าวในช่วงต้นฤดูจะเป็นบวกและสร้างความหวังให้แก่ชาวนาบุรีรัมย์ แต่ความระแวงและความกังวลยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจำนวนมากตระหนักดีว่า หากผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดในปริมาณที่สูงเกินกว่าความต้องการของตลาด ราคาอาจปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การตัดสินใจขายในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรกลุ่มนี้ แม้ว่าตัวเลขราคาตันละ 14,000 บาท จะดูดีในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของปัจจัยการผลิตยังคงเป็นภาระหนักที่ต้องแบกรับต่อไป
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภาคการเกษตรไทยที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งราคาปุ๋ย น้ำมัน และราคารับซื้อข้าวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความหวังในการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพและการลงทุนในรอบหน้า ยังคงต้องรอการพิสูจน์จากทิศทางราคาในช่วงเดือนต่อๆ ไปว่าแนวโน้มจะคงที่หรือปรับลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
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