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ราคาทองคำยังคงต่อสู้กับตลาดหมี: การสะสมของธนาคารกลางจีนและนโยบายของ Fed กำลังเข้ามีอิทธิพล

เศรษฐกิจ News

ราคาทองคำยังคงต่อสู้กับตลาดหมี: การสะสมของธนาคารกลางจีนและนโยบายของ Fed กำลังเข้ามีอิทธิพล
ราคาทองคำตลาดหมีธนาคารกลาง
📆6/4/2026 6:08 AM
📰thestandardth
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 63%

เนื้อหาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนโครงสร้างราคาทองคำอัตราดอกเบี้ย Fed พร้อมการวิเคราะห์กระแส de-dollarization ที่อาจมีผลต่อระดับราคาทองคำในปี 2026

ในโลกการลงทุน ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญคือการลดลง 20% จากจุดสูงสุดถือเป็นเกณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกใช้เป็นเส้นแบ่งระหว่างตลาดปรับฐานปกติ (Correction) กับสภาวะ ตลาดหมี (Bear Market) เมื่อ ราคาทองคำ ลดลงกว่า 20% จากจุดสูงสุดเก่า เป็นสัญญาณเทคนิคที่รุนแรง บ่งบอกว่าระดับเทรนด์กำลังหักโค้งจากขาขึ้นไปสู่ขาลงและมักจะทำให้เกิดการขายตื่นตระหนก (Panic Selling) การเปลี่ยนโครงสร้างนี้ทำให้ ราคาทองคำ ได้เคลื่อนโอนไม่ไกลจากระดับ 4,476 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่กำหนดว่าตลาดอยู่นอกเหนือสภาวะ ตลาดหมี เนื่องจาก ราคาทองคำ เคยเคลื่อนลงไปต่ำกว่าจุดนี้หลายครั้งในช่วงปี 2025 โดยสัปดาห์ที่ 23 มีนาคม, 18 พฤษภาคม, และ 25 พฤษภาคม โดยในสัปดาห์ที่ 25 พฤษภาคม ราคาทองคำ ได้ทะจุดต่ำสุดที่ 4,367 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ราคากลับขึ้นมาและปิดสัปดาห์ที่ 4,540 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แรงซื้อที่ทำให้ราคากลับขาขึ้นนี้ไม่ได้มาจากแค่นักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญจาก ธนาคารกลาง ทั่วโลก ที่ซึ่งเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดในตลาดทองคำ โดยเฉพาะ ธนาคารกลาง จีน ( PBOC ) ที่ได้แสดงการเร่งสะสมทองคำในช่วงช่วงความผันผวนของตลาด PBOC มีการเพิ่มสต็อกทองคำ 8.

1 ตันในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเมษายน 2025 ถึง กุมภาพันธ์ 2026 8.67 เท่า และเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกันที่มีการเพิ่มสต็อกทองคำอยู่บนเส้นทางขาขึ้น ผลการสะสมนี้ทำให้สต็อกทองคำของ PBOC มีมูลค่าเพิ่มเป็น 2,321.1 ตัน ซึ่งได้ถึง 9% ของสินทรัพย์สำรอง รวมถึงธนาคารกลางอื่น ๆ ที่สะสมทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยืนหยัดของระดับ 4,476 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นศูนย์กลางของตลาดทองคำ การที่ราคาทองคำจะสามารถรักษาระดับนี้ตลอดทั้งปี 2026 หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของสหรัฐโดย Fed ที่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ได้ด้วยประธาน Fed คนใหม่ 'Kevin Warsh' การต่างหากที่ Warsh ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม การประชุม Fed ที่กำหนดในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทดสอบว่าตลาดทองคำจะยังคงแข็งแกร่งหยุดนิ่งได้หรือไม่ภายใต้แนวทางนโยบายการเงินใหม่ การเคลื่อนไหวของ Fed จะเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นอิทธิพลต่อราคาทองคำในอนาคต และส่งผลต่อการวิเคราะห์ตลาดว่า 2026 จะเป็นปีที่ทั้งตลาดทองคำและระบบการเงินโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้า

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ราคาทองคำ ตลาดหมี ธนาคารกลาง Fed PBOC

 

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