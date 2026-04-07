ราคาทองคำนิวยอร์กปิดตลาดทรงตัว จับตาความขัดแย้งอิหร่าน-สหรัฐฯ และนโยบายการเงินเฟด

📆4/7/2026 11:27 PM
📰InfoQuestNews
ราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กปิดตลาดทรงตัว นักลงทุนจับตาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงรอติดตามรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟด

ราคาทองคำ ใน ตลาดนิวยอร์ก ปิดตลาดทรงตัวในวันอังคารที่ 7 เมษายน เนื่องจากนักลงทุนต่างรอติดตามกำหนดเส้นตายที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ประเทศ อิหร่าน เปิด ช่องแคบฮอร์มุซ หากไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ จะดำเนินการโจมตีอย่างรุนแรงต่อ อิหร่าน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิถุนายน ปิดที่ระดับ 4,684.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่า หาก อิหร่าน ไม่เปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ภายในเวลา 20.00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ หรือ 07.00 น.

ตามเวลาประเทศไทย ในวันที่ 8 เมษายน เพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติ สหรัฐฯ จะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซาก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายและรอดูท่าทีต่อไป\นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Kitco Metals ได้ให้ความเห็นว่า นักลงทุนกำลังชะลอการซื้อขายและรอดูสถานการณ์ก่อนถึงกำหนดเส้นตายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดไว้ และกำลังจับตาดูว่าสถานการณ์จะออกมาในทิศทางใด ในขณะเดียวกัน นักลงทุนในตลาดทองคำยังให้ความสนใจกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมากกว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่พากันชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลให้ความต้องการทองคำลดลงได้ แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเงินเฟ้อ แต่เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (Federal Reserve) ประจำวันที่ 17-18 มีนาคม ที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในวันศุกร์\ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของตลาดการเงิน ทำให้ราคาทองคำยังคงทรงตัว การตัดสินใจของนักลงทุนในระยะสั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศออกมา การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจึงมีความซับซ้อนและต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการพร้อม ๆ กัน นักลงทุนจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ ตลาดทองคำยังคงมีความผันผวนสูงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำเช่นกั

