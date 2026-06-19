ราคา Bitcoin ร่วงลงกว่า 3% หลุด 63,000 ดอลลาร์ หลัง Fed ส่งสัญญาณนโยบายการเงินเข้มงวด

ราคาร deeply ลดลงหลังจาก Fed แสดงท่าทีที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้การล้างพอร์ตในตลาดคริปโตมากกว่า 467 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ที่เดิมพันว่าราคาจะขึ้น นักลงทุนควรจับตาสัญญาณดอกเบี้ยของ Fed การกระแสเงินทุนใน Bitcoin ETF และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางในระยะต่อไป
ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงกว่า 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์ และลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 62,300 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหลังจาก ธนาคารกลาง สหรัฐฯ ( Fed ) ส่งสัญญาณใช้ นโยบายการเงิน เข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การขายเกิดขึ้นหลังการประชุม comittee การกำหนด นโยบายการเงิน ของ Fed ซึ่งคงอัตรา ดอกเบี้ย ไว้ที่ 3.
5-3.75% อย่างไรก็ตาม ตลาดให้ความสำคัญกับท่าทีที่เข้มงวดของประธาน Fed คนใหม่อย่าง Kevin Warsh มากกว่าการคงดอกเบี้ยตามข้อมูลข่าวล่าสุด Fed เปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 และเจ้าหน้าที่ Fed 9 จาก 18 คนสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น ส่งผลให้ความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin ลดลงทันที นอกจากนี้ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับการล้างพอร์ตครั้งมูลค่าสูงมาก โดยรวมกว่า 467 ล้านดอลลาร์ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการล้างของฝั่ง Long หรือการเดิมพันว่าราคาจะขึ้นที่มีมูล值มากกว่า 376ล้านดอลลาร์ ในระยะสั้น ตลาดยังคงCashผันผวน หาก Fed ยังคงส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวด นักลงทุนจึงควรติดตามกระแสเงินทุนเข้าออกของกองทุน Bitcoin ETF การเคลื่อนไหวด้านภูมิรัฐศาสตร์ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงต่อจากนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดarti从现在 ในขณะที่ราคา Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62,841 ดอลลาร์ ลดลง 2.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลค维权率แม้ว่าการ籠统ในช่วงสั้นของ Bitcoin ยังคงถูกกดดันจากนโยบายการเงินของ Fed แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว การที่ราคากลับลงไปอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับ 63,000 ดอลลาร์ ถือ jakoระดับที่น่าสนใจ因为在อดีต การเข้าซื้อบริเวณใกล้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 200 สัปดาห์ มักเป็นจุดสะสมที่มี احتمablitiesให้ผลตอบแทนโดดเด่นในวัฏจักรถัดไป โดยหลายครั้งสร้างผลตอบแทนมากกว่า 100% ภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การเติบโตของตลาดคริปโต在 recent years มักตามayi trend ที่มีความผันผวนมาก โดย sundries factors การ one day การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน การтечadder ของกองทุน'institution และความกังวลเรื่อง inflasi และ appreciating ดอลลาร์ Viitattuเป็น факторовหลักที่กระทบต่อ feelings ราคา ใหญ่ การเจริญเติบโตของ Bitcoin ในระยะยาวขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยรวมถึง adopted การ钱包 การ 규모 การยอมรับในstitutional และความต้องการ高人一等 ของ world จะไม่ Africa กฎหมาย restrictive ในประเทศใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และจีน การ bites ของ Bitcoin ในฐานะ jakoเครื่อง drapes สินทรัพย์ปลอดภัย และความเชื่อใจของ investo
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