รัสเซีย-เกาหลีเหนือ เตรียมข้อตกลงความร่วมมือทางทหารฉบับใหม่ ยกระดับความสัมพันธ์สู่ระยะยาว

รัสเซียและเกาหลีเหนือใกล้สรุปข้อตกลงความร่วมมือด้านการทหารฉบับใหม่ในปี 2569 ต่อยอดจากข้อตกลงเดิม พร้อมยืนยันการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำสงคราม รวมถึงการส่งทหารและอาวุธ
ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง รัสเซีย และ เกาหลีเหนือ กำลังเข้าสู่เฟสใหม่ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยทั้งสองประเทศกำลังเตรียมที่จะสรุปข้อตกลงความร่วมมือด้านการทหารฉบับใหม่ภายในปี 2569 ซึ่งจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2570 ถึง 2574 ข้อตกลงนี้ถือเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงเดิมที่ประธานาธิบดี รัสเซีย และผู้นำ เกาหลีเหนือ คิม จองอึน ได้ลงนามร่วมกันไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 การหารือเพื่อสรุปข้อตกลงใหม่นี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือน เกาหลีเหนือ ของ อันเดร เบลูซอฟ รมว.
กลาโหม และ วยาเชสลาฟ โวโลดิน ประธานสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซีย ซึ่งได้พบปะกับ คิม จองอึน และ โน กวางชอล รมว.
กลาโหมของเกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เบลูซอฟได้แถลงว่า รัสเซียและกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือได้บรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการทหารทวิภาคีให้เป็นความร่วมมือระยะยาวและมั่นคง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เบลูซอฟยังได้มอบรางวัลด้านการทหารให้กับกลุ่มทหารเกาหลีเหนือที่เคยร่วมรบกับรัสเซียในภูมิภาคเคิร์สค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนรัสเซียที่ติดกับยูเครน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของเกาหลีเหนือในการทำสงครามในยูเครน และเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในอนาคต ที่น่าสนใจคือ เบลูซอฟและโวโลดินยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานสำหรับทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับกองทัพรัสเซียในยูเครน ที่กรุงเปียงยาง โดย วลาดิเมียร์ ปูติน ได้ส่งคำแถลงทางโทรเลขเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อ คิม จองอึน และทหารเกาหลีเหนือที่ให้การสนับสนุนรัสเซียในการทำสงคราม ข้อมูลจากเกาหลีใต้ประเมินว่ามีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตจากการร่วมรบในยูเครนราว 2,000 คน และมีทหารอีก 2 คนถูกจับเป็นเชลยศึกโดยยูเครน ข่าวกรองจากเกาหลีใต้และชาติตะวันตกบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนมากกว่า 10,000 คนเมื่อปี 2568 ล่าสุด คิม จองอึนได้ยืนยันจุดยืนของเกาหลีเหนือที่จะสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนอย่างเต็มที่ และประกาศว่าจะสนับสนุนให้รัสเซียได้รับชัยชนะในการทำสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี นอกจากนี้ เกาหลีเหนือยังได้จัดส่งขีปนาวุธ กระสุน และระเบิดเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการทำสงคราม ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่ารัสเซียได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน อาหาร พลังงาน และเทคโนโลยีทางทหารแก่เกาหลีเหนือเป็นการตอบแทน ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันที่ซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภา
