รัสเซียบินใกล้เกาหลีใต้ ทางการแจ้งเตือนผิดพลาด สับสนประชาชน
เครื่องบินรัสเซียบินเข้าใกล้เกาหลีใต้ สร้างความสับสนเมื่อทางการแจ้งเตือนภัยและแนะนำให้หลบภัย ก่อนยกเลิกหลังเครื่องบินบินออก ขณะที่กระทรวงกลาโหมเตรียมนัดหารือทูตรัสเซีย
เหตุการณ์ทางทหารที่สร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่เมื่อเครื่องบินรบของ รัสเซีย บินเข้าใกล้เส้นแบ่งเขตป้องกันการระบุตัวตนทางอากาศ ( KADIZ) ของเกาหลีใต้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการผสมร่วม (JCS) ของเกาหลีใต้ยืนยันว่า เครื่องบินของ รัสเซีย บินเข้าใกล้จุดดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่ออากาศยานของรัสเซียบินเข้าใกล้เส้นแบ่ง KADIZ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเผชิญหน้าครั้งนี้ดำเนินไปไม่นานนัก เพราะทันทีที่กองทัพเกาหลีใต้ดำเนินมาตรการตอบโต้และแสดงความพร้อมทางทหาร เครื่องบินดังกล่าวได้เปลี่ยนทิศทางและบินออกไปยังทะเลตะวันออกอย่างง่ายดายAlso readเหี้ยม! ลวงฆ่าชิงทรัพย์ 'เสี่ยรับซื้อแอร์มือสอง' ยิงดับ-เผาอำพรางคากระบะ เงิน 6 แสน ทอง 5 บาท หายไป ส่วนลูกน้องสาหัส
ชอง บินนา โฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ แถลงต่อสื่อมวลชนในเวลาต่อมาว่า ทางการจะดำเนินการทางทางการทูต โดยกระทรวงกลาโหมเตรียมเรียกนักการทูตรัสเซียประจำกรุงโซลเข้าพบในวันนี้ เพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการละเมิดเขตห้ามบิน
แม้การเผชิญหน้าทางทหารจะยุติลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสร้างความสับสนไปทั่วพื้นที่ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเกาหลีใต้ได้ส่งข้อความเตือนภัยทางอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพไปยังหลุมหลบภัยใต้ดิน เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเครื่องบินรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าอย่างรุนแรง
ความสับสนนี้คงอยู่เพียงสั้นๆ เพราะทางการได้ยกเลิกการแจ้งเตือนดังกล่าวในอีก 3 นาทีต่อมา หลังจากเครื่องบินรัสเซียบินออกจากพื้นที่อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการสื่อสารยังมีข้อผิดพลาดเมื่อรัฐบาลจังหวัดคย็องซังเหนือ ซึ่งมีอำนาจปกครองเกาะอุลลึง ส่งข้อความแจ้งประชาชนแยกต่างหากว่ายกเลิกประกาศเตือนภัยแล้ว
ที่น่าสังเกตคือ ในข้อความแจ้งเตือนเบื้องต้นของจังหวัดคย็องซังเหนือ กลับระบุข้อมูลผิดพลาดโดยอ้างว่าเครื่องบินที่ตรวจพบเป็นเครื่องบินต้องสงสัยว่าอาจเป็นของเกาหลีเหนือ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดเพิ่มเติมก่อนที่ทางจังหวัดจะส่งข้อความแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในอีกประมาณ 40 นาทีต่อมา
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