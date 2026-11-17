รัสเซียเปิดช่องซื้อคริปโต 3 ชนิดให้ประชาชน เริ่ม 17 พ.ย. 69
ธนาคารกลางรัสเซียประกาศให้ประชาชนทั่วไปซื้อ Bitcoin, Ethereum และ USDT ได้ตั้งแต่วันนี้ 17 พ.ย. 2569 โดยมีเพดานปีละ 300,000 รูเบิลต่อผู้ให้บริการ พร้อมติดตามการเปิดเทรดจริงเดือนหน้า
ธนาคารกลางรัสเซีย ประกาศอนุมัติให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกกฎหมายโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2569 การอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมสินทรัพย์หลัก 3 ประเภทได้แก่ Bitcoin Ethereum และ USDT ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในระบบการเงินดิจิทัลของประเทศ
กรอบกฎหมายและเพดานวงเงินซื้อ
คำสั่งเลขที่ 7441-U ของธนาคารกลางรัสเซียเป็นระเบียบใหม่ที่วางกรอบชัดเจนให้นักลงทุนที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการได้ โดยวงเงินซื้อจะถูกจำกัดไว้ที่ปีละไม่เกิน 300,000 รูเบิลสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่ง换算แล้วมีมูลค่าประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ดอลลาร์สหรัฐAlso readทองแท่ง 62,000 ทองโลกจม 3,832 เหรียญ ต่ำสุดในรอบปี‘69
ข้อควรระวังสำคัญคือเพดานวงเงิน 300,000 รูเบิลนี้เป็นการนับแยกตามผู้ให้บริการแต่ละรายต่อปีปฏิทิน ไม่ใช่เพดานรวมต่อตัวบุคคล ดังนั้นหากนักลงทุนมีบัญชีกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหลายราย ก็จะสามารถซื้อสินทรัพย์ได้ตามเพดานดังกล่าวแยกกันไปแต่ละแห่ง
ความแตกต่างระหว่างผู้ลงทุนสองกลุ่ม
ระเบียบใหม่นี้สร้างข้อแตกต่างชัดเจนระหว่างนักลงทุนสองกลุ่มโดยนักลงทุนที่เข้าเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะไม่ถูกจำกัดด้วยเพดานวงเงิน 300,000 รูเบิลแต่อย่างใดและยังมีความหลากหลายของสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่ากลุ่มนักลงทุนทั่วไป
ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยต้องปฏิบัติตามกรอบวงเงินอย่างเคร่งครัดซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงโดยรัฐบาลต้องการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีและการคุ้มครองผู้บริโภค
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัด
จุดเปลี่ยนสำคัญถัดไปที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2570 ซึ่งเป็นวันที่ช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลงและกฎระเบียบจะบังคับใช้อย่างเต็มที่โดยในช่วงเวลาดังกล่าวการโอนเงินแบบ Peer-to-Peer หรือ P2P โดยตรงที่อยู่นอกเหนือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะถูกห้ามอย่างเด็ดขาด
นอกเหนือจากข้อจำกัดด้านวงเงินแล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องดูแลสินทรัพย์ในบัญชีของตนเองทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกสู่กระเป๋าเงินส่วนตัวหรือ Wallet ภายนอกได้ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมกระแสเงินทุนและตรวจสอบที่มาของเงิน
ติดตามการเปิดระบบเทรดจริง
แม้จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วแต่ประชาชนยังคงต้องรอให้กระดานเทรดและตลาด Moscow Exchange หรือ MOEX เปิดระบบการเทรดจริงซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเร็วสุดคือปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น
วันที่ 22 พฤศจิกายนจะเป็นจุดสังเกตสำคัญว่ากระดานเทรดแห่งแรกจะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานได้ทันเวลาหรือไม่และตามด้วยวันที่ 1 ธันวาคมที่จะตรวจสอบว่า Moscow Exchange สามารถเปิดระบบเทรดนำร่องได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้หรือไม่
มุมมองต่อความโปร่งใสของตลาด
การที่ประเทศขนาดใหญ่อย่างรัสเซียยอมรับให้ประชาชนทั่วไปซื้อ Bitcoin Ethereum และ USDT ได้ถูกกฎหมายผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของการสร้างกรอบกฎระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใส
อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่าพาดข่าวที่ระบุว่าจะเริ่มซื้อขายได้ทันทีวันนี้อาจทำให้เข้าใจผิดได้เนื่องจากในทางปฏิบัติต้องรอความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดระบบของโบรกเกอร์ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดภายใต้ข้อจำกัดที่กล่าวมา
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